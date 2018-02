EU fordert zur Grippe-Impfung auf: "Glauben Sie nicht den Mythen und Fehleinschätzungen"

Angesichts der akuten Grippewelle - allein in Franken gab es schon vier Todesfälle - ruft die Europäische Kommission zum Impfen auf."Ich appelliere an alle Bürger in der Europäischen Union, sich selbst und ihre Kinder impfen zu lassen. Damit schützt man nicht nur die eigene Person, sondern auch die Mitbürger", sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis der Zeitung "Die Welt".Er forderte, den "Mythen und Fehleinschätzungen über Impfungen nicht zu glauben". Impfungen seien eine "wichtige Maßnahme zur Erhaltung der öffentlichen Gesundheit und sollten eine Selbstverständlichkeit sein", betonte der Kommissar aus Litauen.Besonders wichtig seien jetzt Impfungen gegen Grippe.