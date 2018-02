"Ungenügend": Mineralöle in Nutella gefunden - auch andere Nuss-Nougat-Cremes fallen durch

Erbgut kann geschädigt werden



Kinder lieben den schokoladigen Aufstrich aus Zucker, Haselnüssen, Öl und Kakao. Und Eltern wissen: Eigentlich sind die Cremes viel zu süß und zu fettig. Aber wie viel darf davon noch guten Gewissens auf die Brötchenhälften des Nachwuchses? Und gibt es möglicherweise Produkte mit weniger Zucker?Die Zeitschrift Öko-Test hat für ihre Märzausgabe 20 Nuss-Nougat-Cremes in die Labore geschickt und umfangreich untersuchen lassen. Das teilt der Verlag mit. Das Ergebnis demnach: Eltern kann Öko-Test lediglich zwei Produkte empfehlen. Sie enthalten zwar auch reichlich Zucker, haben aber immerhin kein Problem mit Schadstoffen. Denn - und das ist die wirklich schlechte Nachricht des Tests - alle anderen sind mehr oder weniger stark mit Mineralöl und/oder Fettschadstoffen belastet.Schlechte Nachrichten also für Nutella-Fans: Ob der beliebte Brotaufstrich auch dann noch so gutschmeckt, wenn klar ist, was in ihm steckt? Enthalten ist eine "stark erhöhte" Menge an Mineralöl, die sich im Körper anreichern kann, zudem ein "stark erhöhter" Zuckergehalt. Zu allem Überfluss hat der Hersteller auch noch das künstliche Aroma Vanillin hinzugefügt. Das Urteil von Öko-Test: ungenügend.Die gesättigten Kohlenwasserstoffe MOSH/POSH stecken in fast allen Produkten. MOSH reichern sich im Körper an und haben im Tierversuch die Leber geschädigt. Weil MOSH sich anreichern, sind sie mittlerweile die größte Verunreinigung im menschlichen Körper.Fünf Nuss-Nougat-Cremes sind mit "erhöhten" oder sogar "stark erhöhten" Gehalten an Glycidolbelastet. Das ist ein Fettschadstoff, der bei der Herstellung der zugesetzten Öle entsteht und dasErbgut schädigen kann. Drei der fünf betroffenen Aufstriche sind Bio-Produkte.Nuss-Nougat-Cremes bestehen zu rund 50 Prozent aus Zucker. Dazu kommen 30 bis 40 Prozent Fett.Sie sind deshalb als Süßigkeit einzustufen. Schon eine Portion von 30 Gramm enthält oftmals mehr als 15 Gramm Zucker. Das ist mehr als kleine Kinder an einem ganzen Tag aufnehmen sollten.15 Produkte hat Öko-Test als "stark erhöht" und die übrigen als "erhöht" bewertet. Welche Nuss-Nougat-Cremes noch halbwegs zu empfehlen sind und welche der Verbraucher besserim Regal stehen lässt, lesen Sie im Bericht von Öko-Test