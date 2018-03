Dürfen Katzen Hundefutter fressen?

Hundefutter enthält zu viel Kohlenhydrate





Wie halte ich die Katze vom Hundenapf fern?



Darf die Katze Hundefutter essen? Der Deutsche Tierschutzbund hat dazu eine klare Meinung. Nämlich "nein".Auch wenn Katzen mit Futter eigentlich sehr eigen sind, gibt es einige, die gerne mal am Hundenapf naschen. Laut Experten ist das kein Problem, wenn das hin und wieder passiert. Kommt es dazu aber häufiger, ist Vorsicht geboten.Grundsätzlich ist Katzenfutter auf die Bedürfnisse der Tierart angepasst, erläutert der Deutsche Tierschutzbund. Für Hundefutter gilt genau dasselbe.Was ist der Unterschied bei der Ernährung zwischen Katzen und Hunden? Katzen sind strikte Fleischfresser, das heißt ihr Darm ist kurz und für das Verdauen von Fleisch ausgelegt. Kohlenhydrate und pflanzliche Bestandteile brauchen sie nicht unbedingt. Katzen benötigen ein sehr eiweißreiches Futter mit ausreichend Taurin, da sie diese Aminosäure, im Gegensatz zu Hunden, nicht selbst herstellen können.Hundefutter enthält für eine Katze zu viel Kohlenhydrate und zu wenig Eiweiß, vor allem fehlt Taurin. Umgekehrt stecken für Hunde im Katzenfutter zu viel Proteine und zu wenig Kohlenhydrate. Außerdem ist Katzenfutter für Hunde zu energiereich und macht deshalb dick.Um zu verhindern, dass sich die Katze regelmäßig am Hundenapf bedient, sollten Halter den Hund separat in einem Raum fressen lassen und eventuelle Reste schnell entsorgen. Ist das Gegenteil der Fall - der Hund will immer ans Katzenfutter - gibt es zwei weitere Möglichkeiten: Entweder können Halter mit dem Hund Abbruchsignale üben.Der Hund lernt dann, dass Katzenfutter für ihn tabu ist. Oder sie füttern die Katze an einem erhöhten, für den Hund unerreichbaren Platz.