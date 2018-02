Depression und Sprache - So erkennt man Hinweise auf die Krankheit

Depression und Sprache - Es gibt Zusammenhänge



Forscher der University of Reading in Großbritannien haben in einerherausgefunden, dass es eindeutige sprachliche Unterschiede zwischen Menschen mit und Menschen ohnegibt. Wenig überraschend: Depressive Menschen verwenden häufig negative Worte wie "einsam", "traurig" oder "miserabel".Allerdings lieferten Pronomen bessere Erkenntnisse: An Depressionen erkrankte Menschen verwenden häufiger Worte wie "mein", "mir" oder "ich". Seltener benutzen sie Worte in der zweiten oder dritten Person wie "ihr", "sie" oder "ihnen". Die Studie führt das darauf zurück, dass depressive Menschen mehr auf sich selbst bezogen sind. Laut dem Studienautor Mohammed Al-Mosaiwi von der University of Reading seien Pronomen sicherere Hinweise als negative Worte.Außerdem verwenden Erkrankte häufig Worte, die absolute Größenordnungen ausdrücken - also Worte wie "immer", "vollständig" oder "nie". Die Studie verglich Onlineforen über die Themen Schwangerschaft, Studium, Depression und Selbstmord. Absolute Worte wurden in Foren zu Depressionen und Ängsten 50 Prozent häufiger verwendet als in Schwangerschafts- oder Studienforen. In Foren über Suizid fielen diese Worte sogar um 80 Prozent häufiger.Die Studie wertete Inhalte von 64 Onlineforen zur psychischen Gesundheit aus, in denen 6400 Teilnehmer schrieben. Die Forscher wollen mit der Studie weitere Möglichkeiten bieten, um Depressionen zu erkennen.