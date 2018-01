Bertelsmann Stiftung: Kranke Menschen suchen Informationen über Google

Patientenumfrage zu Informationsverhalten:



So erkennen sie seriöse Gesundheitsseiten im Netz



Mehr als die Hälfte der Patienten, die zu Gesundheitsthemen Rat im Internet suchen, bewerten die gefundenen Informationen positiv. 52 Prozent der Befragten seien "immer zufrieden" oder "meistens zufrieden", 44 Prozent seien "teils, teils zufrieden", erklärte die Bertelsmann Stiftung am Freitag in Gütersloh bei der Vorstellung einer aktuellen Studie. Lediglich zwei Prozent der Befragten seien "selten zufrieden". Niemand sei mit den Suchergebnissen "immer unzufrieden".Motive der Internet-Suche seien, sich über Behandlungsalternativen zu informieren, sich mit anderen auszutauschen und emotionale Unterstützung zu erhalten, erklärte die Bertelsmann Stiftung. Die Recherche im Internet gebe den Patienten ein Gefühl von Sicherheit, Beruhigung oder auch Zerstreuung. Das Internet zähle der Umfrage zufolge nach Gesprächen mit Ärzten und Angehörigen oder Freunden zu den drei am häufigsten herangezogenen Informationsquellen in Gesundheitsfragen, hieß es.Für die Untersuchung der Bertelsmann Stiftung haben Psychologen 36 Tiefeninterviews geführt. Ergänzt wurde die Studie durch eine repräsentative Bevölkerungsbefragung unter mehr als 1.000 Bürgern.Ob Erste Hilfe bei Husten oder das beste Mittel gegen Ausschlag: Das Internet ist längst zum wichtigen Ratgeber für Patienten geworden. Fast die Hälfte der Menschen (46 Prozent), die nach Gesundheitsinformationen suchen, tut dies laut einer eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung im Netz. Aber wie erkennen Patienten, ob die Informationen seriös und auf dem neusten Stand sind? Urs-Vito Albrecht, der an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) unter anderem über Gesundheits-Apps forscht, empfiehlt einen einfachen Schnelltest: Ist ein Impressum vorhanden, und gibt es eine Datenschutzerklärung? "Allein wenn eine dieser beiden Angaben fehlt, reicht mir das schon zur Skepsis", sagt er.Wer es genauer wissen möchte, sieht nach, wer hinter der Webseite steckt. Die Qualifikation der Autoren sollte zum Inhalt passen. Wird die Seite darüber hinaus von einem Unternehmen finanziert? Dann könnte es sein, dass die Inhalte werbegetrieben sind. Zweck und Zielgruppe der Seite müssen erkennbar sein.Klar ersichtlich sollten auch die Quellen sein, auf denen die dargestellten Informationen beruhen. So kann der Nutzer erkennen, ob die Informationen auf dem neusten Stand des medizinischen Wissens sind oder ob es sich um Erfahrungsberichte oder veraltete Informationen handelt. Dafür ebenfalls wichtig: Wird die Seite regelmäßig aktualisiert? Denn nur so können die Informationen stets aktuell sein.