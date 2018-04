Ärger mit Heuschnupfen und Hausstaub: Wo Allergiker Urlaub machen sollten

Pollen machen Allergikern das Leben schwer: Die Augen tränen, der Hals kratzt und die Nase läuft. Menschen mit Allergien wünschen sich gerne eine Auszeit von fliegenden Pollen, Hausstaub und Katzenhaaren. Durch die richtige Wahl ihres Urlaubsortes, können sie sich von den Strapazen ihrer Allergien erholen, auch wenn es eine komplett allergenfreie Zone nicht gibt.



Katzenallergiker sind selbst in der Antarktis nicht sicher

In den arabischen Wüsten fliegen Gräserpollen dank großzügig bewässerter Rasengelände, selbst in der Antarktis hat man Katzenhaare gefunden. Für Pollenallergiker gilt aber: "Wer seine Allergie auslösenden Pollen kennt, kann abhängig von der Blütezeit, von landschaftlichen und klimatischen Verhältnissen die Regionen wählen, in denen diese Pollen noch nicht, nicht mehr oder nie fliegen", heißt es bei der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst (PID). Menschen, die auf Hausstaub oder Tierhaare allergisch reagieren, müssen wie auch bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit das ganze Jahr über auf der Hut sein.



"Mehr als 30 Prozent der Bevölkerung leiden unter Allergien", sagt Prof. Torsten Zuberbier, Leiter der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF). Dennoch sind viele Hotels und Gaststätten sind nicht auf Allergiker und ihre besonderen Bedürfnisse eingestellt.



Liste mit allergikerfreundlichen Kommunen

Deshalb müssen Allergiker ihren Urlaub gut planen. Hilfe bietet die Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Sie hat heilklimatische Kurorte zertifiziert, in denen Hotels, Restaurants, Bäckereien und andere Dienstleister auf Allergiker eingestellt sind. Die allergikerfreundlichen Kommunen werden durch den Deutschen Heilbäderverband in Kooperation mit den Kur- und Tourismusverwaltungen ausgezeichnet.



Dazu gehören derzeit das Ostseebad Baabe auf Rügen, die ostfriesische Insel Borkum, das Schmallenberger Sauerland mit der Ferienregion Eslohe und Bad Salzuflen, das Ferienland Schwarzwald sowie Bad Hindelang und Oberstdorf im Allgäu. Hier wird zum Beispiel mit speziellen Filtern Staub gesaugt, und in den gastronomischen Betrieben gibt es allergenarme Speisen. Auch auf spezielle Diäten stellt man sich ein. Noch im Laufe des Jahres werden Freudenstadt im Schwarzwald und Schwangau im Ostallgäu zertifiziert. Auch außerhalb Deutschlands hat ECARF Einrichtungen als allergikerfreundlich ausgezeichnet.



Allergiker können im Hochgebirge aufatmen

Generell eignet sich das Hochgebirge ab 2000 Meter zum Aufatmen, auch für diejenigen, die nicht wissen, welcher der vielen Allergieauslöser ihnen zu schaffen macht. In den Hochalpen eignen sich zum Beispiel Galtür, Obergurgl, Serfaus, Obertauern, St. Moritz, Alta Badia und andere Dolomitenregionen als Pollenfluchtorte. Die Alpen haben außerdem mit etwa zwei Wochen eine sehr kurze, aber intensive Gräserblüte, so dass ab Juli die Luft auch in Höhen ab 1400 Meter vergleichsweise rein ist.



Hausstauballergiker profitieren ebenfalls von einem Aufenthalt in höheren Lagen, denn ab 1500 Metern über dem Meer nimmt die Zahl der Milben ab. Ab 1800 Metern ist die Luft praktisch milbenfrei.



Ostsee gut für Allergiker, Mittelmeerregion nur bedingt geeignet

Und auch Seewind bringt Heuschnupfengeplagten Linderung. Küsten in nordwestlicher Ausrichtung und mit viel Nordwestwind, etwa die Nordseeküste oder die Atlantikküsten in Frankreich, Spanien und Portugal, sind gute Urlaubsziele für Allergiker. Die Ostsee kann ebenfalls mit allergenarmer Seeluft punkten. Und auch Kreuzfahrer und Besucher von Hochseeinseln können ganzjährig aufatmen. Das gilt aber nur bedingt für Madeira, denn dort fliegen Blütenpollen.

Wer allergisch auf Gräser und Getreide reagiert, sollte auch nicht zwischen April und Juni in Mittelmeerländer oder zwischen Juni und Juli nach Nordeuropa reisen. Birkenpollenallergiker finden in Südwesteuropa, dem südwestlichen Mittelmeer oder auf den Kanarischen Inseln gute Bedingungen, sollten aber Skandinavien mit seinen vielen Birken bis in den Sommer hinein meiden.



Beifuß-Allergie: Südeuropa und Mitteleuropa meiden

Urlauber, die auf Beifuß allergisch reagieren, machen möglichst im Juli einen Bogen um Südeuropa, im August um Mitteleuropa. Richtung Westen und Norden fliegen dagegen deutlich weniger Kräuterpollen.



Tierhaarallergien: Möglichst nicht ans Mittelmeer

Hausstaub- und Tierhaar-Allergiker sollten feuchtwarmes Klima, also das Mittelmeer meiden: Es begünstigt Milben und Schimmelpilze. Da eignen sich Ost- und Nordsee besser.



Nahrungsunverträglichkeiten - Hotel genau auswählen

Bei Nahrungsunverträglichkeiten ist die Wahl des Hotels und natürlich der Restaurants im Urlaubsort kritisch. Die Verbraucherzentrale Hamburg rät vor allem Menschen, die unter so genannten Pseudoallergien leiden, vom Konsum einer Reihe von Zusatzstoffen in Lebensmitteln ab. Bei anderen Stoffen warnt sie vor zu großen Verzehrmengen. "Bei einer Bioküche sind nur 44, meist unbedenkliche Zusatzstoffe statt der sonst 325 erlaubt."

Grundsätzlich gilt immer: Zur Sicherheit sollte man vorab klären, ob der Urlaubsort genau auf die Allergie oder Unverträglichkeit eingehen kann.