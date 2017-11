Wie eine reine Haut bekommen?

In wenigen Tagen ist ein besonderer Anlass geplant. Am Morgen des großen Tages wacht man auf und beim Blick in den Spiegel erkennt man ihn: den Pickel, der sich da unschön im Gesicht breit macht. Wir haben ein paar Tipps, was man gegen Pickel vorbeugend tun kann.



Das Gesicht reinigen

Dieser Tipp ist wohl der meist bekannteste. Das Gesicht sollte man nicht nur früh und abends gründlich reinigen, sondern vor allem auch abschminken. Selbst wenn man nach einer langen Nacht nach Hause kommt. Der anschließende, ausreichende Schlaf ist ebenfalls nötig, damit sich die Haut regenerieren kann.



Kissenbezug waschen

Auch wenn man das Bettzeug regelmäßig wechselt, sollte man in kürzeren Abständen den Kissenbezug waschen. An diesem lagern sich Schweiß, Talg, Staub und möglicherweise auch Bakterien ab, die dann Kontakt mit dem Gesicht haben. Die Folge sind Pickel.



Smartphone desinfizieren

Genauso verhält es sich auch mit dem Smartphone-Display. Da durch die Hände einige Bakterien auf das Display gelangen, sollte man es regelmäßig säubern und/oder desinfizieren, ebenso die Computertastatur. Und dann noch die wichtigste Regel: Finger aus dem Gesicht!



Schminken ja, aber richtig

Dass Schminke nicht unbedingt gut für die Haut ist, kann man sich denken. Bei der Anwendung von Kosmetik sollten Sie darauf achten, dass die Produkte noch haltbar und nicht abgelaufen sind. Auch Pinsel und Co. sollten in regelmäßigem Abstand gereinigt werden. Das geht beispielsweise mit einem milden Shampoo und lauwarmen Wasser. Zum Trocknen bei Zimmertemperatur den Pinsel unbedingt auf ein Handtuch legen und nicht aufstellen. Das tut dem Utensil gar nicht gut.



Ernährung und Erholung

Wie in vielen Bereichen spielt die Ernährung bei der Bildung von Pickel auch eine Rolle. Zu viel Zucker, Fast Food oder Unverträglichkeiten können für die kleinen Entzündungen verantwortlich sein.

Genauso ist auch der psychische Aspekt wichtig: Viel Stress und wenig Schlaf fördern die Bildung von Pickeln. Deswegen auch genug Ruhepausen einplanen.

Sollte alles nichts gegen die Unreinheiten helfen, sollten Sie einen Hautarzt aufsuchen. Dieser kann herausfinden, woher die Pickel kommen und auch etwas dagegen verschreiben.