Was tun gegen kalte Füße?

Kalte Füße kennen die meisten – und das nicht nur im Winter. Unangenehm ist dieses Leiden. Was man dagegen tun kann, verraten wir euch hier.



Wieso hat man kalte Füße?

Die Ursachen für kalte Füße können ganz unterschiedlich sein: Stress, ein Mangel an Flüssigkeit oder Bewegung, eine hormonelle Umstellung oder Nebenwirkungen von Medikamenten sind nur ein paar Beispiele. Auch ein niedriger Blutdruck oder Probleme mit der Schilddrüse können die Auslöser sein.

Falls die nachfolgenden Tipps nicht helfen, Sie ständig unter kalten Füßen leiden oder sich gar ihre Füße verfärben, unterschiedlich warm werden oder anschwellen, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

Muskelmasse erzeugt Wärme. Da Frauen meist weniger Muskelmasse haben als Männer, sind sie es, die meist unter kalten Füßen leiden. Was sie dagegen tun können, zeigen folgende Tipps.



Was kann man gegen kalte Füße tun?

Wer im Bett kalte Füße hat, sollte sich Socken anziehen und eine Wärmflasche machen. Dadurch werden die Füße wieder wärmer. Nur die Bettdecke reicht hier meist nicht. Diabetiker sollten darauf achten, dass sie das Wasser für die Wärmflasche nicht zu heiß machen, da sie aufgrund der Zuckerkrankheit die richtige Temperatur nicht abschätzen können und sich sonst möglicherweise verbrennen.

Um die Durchblutung anzuregen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Massage mit einem Igelball ist eine Möglichkeit. Sie können jedoch auch Fußbäder machen oder scharf essen. Auch Fußgymnastik kann helfen. Letztere kann man auch im Büro machen. Außerdem hilft es, ab und zu aufzustehen und etwas umherzulaufen.

Auch die Passform der Schuhe hat Auswirkungen auf die Fußtemperatur. Sind die Schuhe zu eng, kann sich keine Wärme bilden. Synthetische Socken sind auch nicht empfehlenswert, da man in diesen schneller schwitzt und dadurch dann auch schneller friert.

Fußbäder sind besonders angenehm. Mit Zusätzen kann man hier die Durchblutung fördern: Ingwer, Rosmarin und Fichte sind nur ein paar Beispiele. Leidet jemand unter Krampfadern, sollte er auf so ein Bad verzichten.

Eine Fußmassage kann die Durchblutung ebenfalls ankurbeln und auch Sport hilft gegen kalte Füße. Grundsätzlich sollten Sie nicht mit nassen Füßen herumlaufen, da diese nur kalt werden.

Wer sich nicht sicher ist, welche die auslösenden Ursachen für zu kalte Füße sind, kann seinen Hausarzt fragen. Dieser kann abklären, worum es sich handelt.