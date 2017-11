Was tun gegen Übelkeit?

Manchmal hat man nur etwas Falsches gegessen, ein anderes Mal ist eine Magen-Darm-Erkrankung der Auslöser für Übelkeit. Stress kann Übelkeit ebenfalls hervorrufen, genau wie eine Störung des Gleichgewichtsorgans. Wir haben ein paar Hausmittel zusammengesucht, die gegen das ungute Gefühl helfen – vorausgesetzt, Sie sind nicht schwanger.



Frische Luft

Schlechte, sauerstoffarme Luft kann der Grund sein, weswegen es zur Übelkeit kommt. Gehen sie deswegen an die frische Luft. Wer sich das aufgrund seines gesundheitlichen Zustands nicht zutraut, kann sich auch nur auf die Terrasse oder den Balkon setzen, und das am besten mit einer Tasse Tee.



Ingwer, Kamille oder Pfefferminze

Denn Tee ist ein weiteres Mittel gegen das ungute Gefühl. Vor allem Pfefferminze, Ingwer und Kamille eignen sich besonders gut. Achtung jedoch bei einer Schwangerschaft: Ingwer ist hier nicht geeignet.



Hinlegen

Ob in den Liegestuhl oder auf die Couch – manchmal hilft es, die Beine hochzulegen und eine kleine Pause zu machen. Zusätzlich kann man sich einen kalten Waschlappen auf die Stirn legen. Wer schlafen kann, sollte dies tun. Schlaf ist auch sinnvoll bei Reiseübelkeit.



Zitronenwasser

Wer ein Stück Zitrone nicht so essen kann, der kann sie auch mit Wasser vermischen. Dieses Zitronenwasser dann langsam trinken.



Baden

Ein Vollbad kann sich ebenfalls beruhigend auf die Übelkeit auswirken. Am besten das Wasser mit einem Tee aus Schafgarbenkraut und Zitronenmelisse vermischen. Die Wärme wirkt zudem positiv bei Verspannungen.



Klosterfrau Melissengeist

Diese Arznei wird zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, unter anderem auch gegen Übelkeit. In der Schwangerschaft sollte man die Medizin nicht zu sich nehmen. Genaueres entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.



Finger weg vom Fett

Meist fehlt einem sowieso der Appetit. Dennoch sollten Sie fettiges Essen meiden. Wer erbricht, sollte erst einmal ganz auf Essen verzichten oder nur etwas Leichtes zu sich nehmen. Ein altes Hausmittel ist Zwieback mit Pfefferminztee.



Cola

Klingt zwar etwas eklig, jedoch soll lauwarme Cola ohne Kohlensäure gegen Übelkeit helfen. Ob einem schon bei dem Gedanken daran schlecht wird, bleibt dahingestellt.