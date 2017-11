Was tun gegen Pickel?

Nicht nur in der Pubertät hat man mit unreiner Haut zu kämpfen, bei vielen zeigt sich diese auch später, manchmal auch nur zu bestimmten Zeitpunkten. Was man gegen Pickel machen kann und von was man die Finger lassen sollte, klären wir im Folgenden.



Wie entstehen Pickel?

Ein Pickel ist sozusagen eine Entzündungsstelle. Diese entsteht, wenn die Poren verstopft sind und der Talg, der sich darunter befindet, nicht abgesondert werden kann. Oder Talg wird überproduziert. Bakterien tun dann ihr Übriges, sodass sich ein unschöner Pickel bildet.



Weshalb entstehen Pickel?

Wieso jemand Pickel bekommt, kann unterschiedliche Gründe haben: Medikamente können Pickel hervorrufen, genauso wie Stress, Müdigkeit, das Rauchen oder Alkohol. Hormonelle Schwankungen sind ebenfalls ein möglicher Auslöser, beispielsweise der Menstruationszyklus. Hormonell bedingt ist meist auch Akne, die ebenfalls nicht nur in der Pubertät auftreten kann.



Was kann man gegen Pickel machen?

Eine gute Reinigung ist das A und O. Dabei sollte man sowohl früh als auch abends die Haut von Schmutz befreien – und das mit gewaschenen Händen! Eine Kosmetikerin oder ein Hautarzt können dazu spezielle Pflegeprodukte empfehlen. Gerade Menschen, die mit Akne zu kämpfen haben, sollten ihren Hausarzt aufsuchen und ihn fragen, was sie gegen die Unreinheiten machen können.

Wer nur einzelne Pickel hat, kann beispielsweise Zinksalbe oder Teebaumöl punktuell auf die Pickel auftragen, denn dadurch trocknen diese meist ein. Dazu sollten im Vorfeld das Gesicht und die Hände gereinigt worden sein. Heilerde kann als Maske aufgetragen werden. Dazu die Heilerde mit etwas Wasser und flüssigem Honig vermischen. Dann etwa 10 Minuten einziehen lassen.

Ein Peeling lässt sich ebenfalls herstellen, beispielsweise mit Meersalz und Öl. Auch möglich ist das Abwaschen des Gesichts mit warmem Salzwasser. Dazu wird das Wasser zuvor abgekocht und dann Salz dazugegeben. Der Waschlappen wird nur einmal verwendet. Danach Propolissalbe auftragen.

Das Trinken von Brennnessel-Tee und regelmäßige Dampfbäder mit natürlichen Zusätzen sollen ebenfalls bei unreiner Haut helfen.

Bei all diesen natürlichen Hausmitteln ist darauf zu achten, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg angewendet werden müssen, bis man wirklich Fortschritte erkennt. Eine einmalige Anwendung hilft meist nicht.



No-Gos bei Pickeln

Auch wenn es noch so verlockend erscheint, drücken Sie die Pickel nicht aus. Überlassen Sie das lieber der Kosmetikerin, denn sonst besteht die Gefahr, dass Sie Ihr Hautbild nur verschlimmern und sich Pickelmale bilden. Ebenso sollten Sie sich nicht ständig ins Gesicht fassen. Auch an Ihren Händen befinden sich Bakterien und Schmutz, die dann auf die sowieso schon entzündete Haut gelangen würden. Verfallen Sie nicht dem Trugschluss, Sie müssten Ihr Gesicht mehrmals als zweimal am Tag reinigen. Eine Überpflege wirkt sich negativ auf Ihre Haut aus, wodurch wieder neue Pickel entstehen können. Außerdem ist es sinnvoll, das Handtuch und/oder den Waschlappen regelmäßig zu wechseln.