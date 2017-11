Der morgendliche Blick in den Spiegel ist nicht immer schön und manchmal schauen einem dunkel schattierte Augen entgegen. Die Augenringe sind ein allgemein verbreitetes Phänomen. Meist wird als Auslöser der Schlafmangel genannt, doch das ist nicht immer der ausschlaggebende Grund.



Woher kommen Augenringe?

Die Haut unter den Augen ist besonders empfindlich und dünn. Deswegen können auch die Adern, die in diesem Bereich verlaufen, hindurch scheinen. Wenn also jemand dunkle Schatten unter den Augen hat, sind die dunkel durchscheinenden Adern schuld.

Auslöser für dieses Phänomen kann beispielsweise Stress oder Flüssigkeitsmangel sein. Aber auch eine ungesunde Lebensweise und zu wenig Schlaf können die Ursache sein. Eine Vererbung ist ebenfalls möglich, jedoch ist dies selten der Fall. Um das auszuschließen, sollten Sie bei Ihren Verwandten auf dessen Augenpartie achten, ob diese – trotz einer gesunden Lebensweise – an Augenringen leiden.

Natürlich können Augenringe auch ein äußeres Zeichen einer Mangelerscheinung (beispielsweise Eisenmangel) oder Krankheit sein. Wenn diese also trotz genügend Schlaf, frischer Luft und einer gesunden Ernährung nicht verschwinden, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und die Ursache dafür abklären lassen.



Augenringe – was tun?

Gegen Augenringe können Sie grundsätzlich schon etwas tun. Sie haben dabei drei Möglichkeiten: Hausmittel, Schminke und einen ärztlichen Eingriff. Da Letzteres jedoch auch zu keiner dauerhaften Lösung führt, aber die Gefahr von Nebenwirkungen besteht, sollten Sie sich genau über die Möglichkeiten informieren und das Ganze genau überlegen.

Hausmittel sind Beispielsweise Teebeutel (am besten welche mit Schwarzen Tee). Diese werden – nach dem Ziehen des Tees – im Gefrierschrank gekühlt und anschließend auf die Augen gelegt. Sie sollten angenehm kühl sein.

Wer keinen passenden Tee im Haus hat, kann auch Milch auf Wattepads träufeln und diese auf die Augen legen. Daneben ist auch eine gesunde Lebensweise eine gute Waffe gegen Augenringe. Hierzu zählen ausreichend Schlaf, eine gesunde Ernährung und der Verzicht auf Nikotin, Alkohol und zu viel Koffein. Achten Sie auch auf eine ausreichende Mineralstoff- und Vitamin-Zufuhr.

Bereits in unzähligen Filmen hat man es gesehen und es scheint wirklich zu funktionieren: Damit die Augen frisch aussehen, können Sie Gurkenscheiben auflegen und etwa zehn Minuten einwirken lassen.

Schwellungen der Augenpartie können Sie mit Kälte entgegenwirken. Ein Hausrezept sind beispielsweise kalte Löffel, die zuvor in den Gefrierschrank gelegt wurden. Achten Sie hier darauf, dass diese nicht zu kalt sind, sondern angenehm kühl.



Wie Augenringe wegschminken?

Wenn es einmal schnell gehen muss, lassen sich Augenringe auch wegschminken. Dazu erst eine Augencreme verwenden, die straffend wirkt. Danach wird Concealer aufgetragen und das Ganze dann mit einer Grundierung vervollständigt.



Sollte alles nichts helfen oder die Augenringe eine unnatürliche oder sehr dunkle Farbe annehmen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, um die Ursachen abklären lassen. Das gilt auch bei Unsicherheit gegenüber dem Auslöser.