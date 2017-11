Was sind gesunde Lebensmittel?

Eine gesunde Ernährung streben viele an – und das nicht nur beim Abnehmen. Wir haben fünf Lebensmittel für euch, die teilweise auch äußerlich anwendbar sind.



Die Avocado

Wussten Sie, dass die Avocado auch Butterbirne genannt wird? Wie dieser Name schon verrät, hat die Avocado einen hohen Fettgehalt – allerdings von gesunden Fetten. Äußerlich lässt sich Avocado als Maske für schönere Haut und Haare verwenden.

Vieles lässt sich aus der Frucht zubereiten, seien es Salate, Smoothies oder Dips. Der Verzehr ist auch für Zähne und Knochen gut.



Der Löwenzahn

Ein bisschen bitter und vielleicht nicht jedermanns Sache – dennoch ist der Löwenzahnsalat sehr gesund. Es gibt ihn auch noch anderen Verarbeitungsformen: als Tinktur, Essenz oder Kaffee und Tee – oder eben als Kräutergewürz.

Gegen Mückenstiche hilft der Löwenzahn durch Auftragen seines Saftes. Mit seinen Inhaltsstoffen wie Magnesium, Calcium, Eisen, Proteinen und verschiedenen Vitaminen ist der Löwenzahn als Salat sehr gesund. Außerdem wirkt die Pflanze bei unreiner Haut und Husten und ist blutreinigend.



Der Spinat

Schon als Kind hat man ihn oft gegessen: Spinat mit Kartoffeln und Spiegelei. Das Blattgemüse ist auch in der Tat gesund: Es hilft dabei abzunehmen und Heißhungerattacken zu reduzieren. Außerdem beinhaltet es Eisen, Vitamine und Beta Carotine, Calcium und Kalium. Somit ist der Spinat gut für Nerven, Muskeln, Haare und Haut. Außerdem ist er sehr kalorienarm.



Die Ananas

Die Frucht sieht mit ihrem gelben Fruchtfleisch nicht nur gut aus, sondern wirkt sich auch positiv auf die Stimmung aus. Außerdem unterstützt sie die Verdauung und wirkt entzündungshemmend wie entschlackend.

Nicht nur für die Verdauung und gegen Muskelkrämpfe hilft die Ananas. Auch stärkt sie das Immunsystem. Zudem lässt sich äußerlich gegen Altersflecken anwenden. Ihre Vitaminstoffe sind auch förderlich für ein gutes Hautbild.



Der Brokkoli

Der Brokkoli ist sehr kalorienarm und beinhaltet unter anderem Vitamin C und Calcium. Dadurch schützt er vor Erkältungen und stärkt das Immunsystem. Das Gemüse ist für Vegetarier und Veganer ein guter Calcium-Lieferant.