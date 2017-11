Was hilft bei Kopfschmerzen?

Wir haben ein paar Tipps, was ihr gegen Kopfschmerzen tun könnt. (Die Rede ist allerdings von normalen Kopfschmerzen, nicht von Migräne.)



Die Ursache

Die Ursachen für Kopfschmerzen können vielfältig sein: Verspannungen, eine falsche Haltung, Erkältungen, Stress und so weiter. Wer in regelmäßigen Abständen starke Kopfschmerzen hat, sollte die Ursachen mit einem Arzt besprechen. Vielleicht kommen die Beschwerden von Zähnen oder gar von ihren Augen. Das sollten Sie abklären.



Regelmäßig frische Luft

Wer täglich mehrere Stunden drinnen verbringt, sollte auch ausreichend Zeit an der frischen Luft einplanen. Leichte Sporteinheiten können bei Kopfschmerzen helfen, eine regelmäßige sportliche Betätigung beugt den Schmerzen vor. Krafttraining hilft zudem, die Rückenmuskulatur zu stärken und somit Kopfschmerzen, die aus einer falschen Haltung resultieren, vorzubeugen. Wer leichte Kopfschmerzen hat, kann auch nur an der frischen Luft spazieren gehen. Sport sollten Sie bei aktiver Migräne meiden, da diese sich dadurch verschlimmern kann. Zum Vorbeugen kann jedoch eine leichte sportliche Betätigung helfen.

Zwischendurch kann man im Büro verschiedene Dehnübungen machen, um den Nacken zu entspannen. Verschiedene Anleitungen finden sich hierzu im Netz. Auch Entspannungsübungen können helfen.



Massage

Professionelle Massagen können Verspannungen im Rücken und Nacken lösen, Schwimmen beugt solchen Schmerzen vor. Bei akuten Kopfschmerzen können Sie auch selbst Ihre Schläfen massieren.



Ruhepausen

Wer Stress hat, braucht auch Ruhepausen. Gönnen Sie sich also Entspannung. Dazu zählt auch genügend Schlaf. Wer Kopfschmerzen hat, kann einen Power-Nap versuchen. Dieser sollte etwa zwischen 10 und 20 Minuten dauern.



Trinken

Kopfschmerzen können daher kommen, dass Sie zu wenig getrunken haben. Trinken Sie also über den Tag verteilt genügend, vor allem Wasser und Tee.

Eine gesunde, regelmäßige Ernährung ist genauso wichtig wie das Trinken. Versuchen Sie Essenzeiten einzuhalten, auch wenn Sie gerade beruflich unter Druck stehen. Die Mittagspause ist zudem ein guter Zeitpunkt, um etwas zur Ruhe zu kommen und ein paar Dehnübungen zu machen.



Ein heißes Bad und kalter Waschlappen

Viele können bei einem heißen Bad entspannen. Aber nicht nur dafür ist ein solches gut, auch kann es Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich lösen und damit die Kopfschmerzen lindern. Anderen hilft vielleicht ein kalter Waschlappen, den Sie sich auf die Stirn legen.



Kaffee

Gerade bei Menschen, die keine regelmäßigen Kaffeetrinker sind, kann auch eine Tasse Kaffee gegen Kopfschmerzen helfen, wie beispielsweise ein Espresso.