Tag der Logopädie

Wenn Kinder sprechen lernen, läuft das nicht immer komplett problemlos ab. Und Eltern sind oft unsicher, was normal ist - und was sich ein Profi anhören sollte. "Weil Kinder in so unterschiedlichem Tempo sprechen lernen, ist es für Eltern oft nicht leicht zu beurteilen, ob ihr Kind altersgerecht spricht", erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Nicht jede Auffälligkeit ist gleich eine Störung und muss behandelt werden. Machen sich Eltern Sorgen, weil ihr vierjähriges Kind sich kaum verständlich machen kann und es deshalb unglücklich ist? Dann raten Experten, die Ursachen klären zu lassen.

"Der erste Gang führt dann zum Kinderarzt, der bei Bedarf ein Rezept für eine logopädische Behandlung ausstellen kann", sagt Sonja Utikal, Referentin beim Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl) in Frechen. Oft verordnen die Kinderärzte eine solche Sprachtherapie im Rahmen der regulären U-Vorsorgeuntersuchungen.

"Wichtig ist zum Beispiel die U7a im Alter von drei Jahren, da können wir verschiedene Tests durchführen", sagt Stefan Renz vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg.

Die Akteure im Gesundheitssystem diskutieren regelmäßig darüber, ob Sprachtherapien zu oft oder zu selten verordnet werden. Der Kinderarzt Prof. Hans-Michael Straßburg aus Würzburg erzählt, dass viele Eltern bei der Beurteilung, ob ihr Kind altersgemäß entwickelt ist, sehr unsicher sind.

Ein Tipp fürs Üben zu Hause gibt Kinderarzt Renz: Wenn ein Kind zum Beispiel immer "taufen" statt "kaufen" sagt, oder "Tuchen" statt "Kuchen", dann bringe es wenig, das Kind diese einzelnen Wörter immer wieder aufsagen zu lassen. "Es ist besser, diesen Begriff einzubinden in einen Satz oder eine Geschichte." Utikal empfiehlt zur Unterstützung beim Spreche nlernen beispielsweise Singspiele, Fingerreime, Klatsch- oder Bewegungsspiele. Wichtig sei auch eine ruhige Sprache in Alltagssituationen.

Und sie empfiehlt, mit dem Kind "in Kontakt zu sein". "Ich beobachte immer wieder, dass Mütter auf ihr Smartphone schauen, während sie mit einem kleinen Kind unterwegs sind oder ihm das Gerät zum Spielen geben. Auch wenn es anstrengender sein mag: Binden Sie das Kind in die Einkaufsroutinen ein, beteiligen Sie es über Fragen." Eltern können beispielsweise sagen: "Suchst du bitte mal die Nudeln - siehst du sie schon?"

Es hilft, das Eingekaufte zu versprachlichen, sagt die Logopädin. "Dadurch wird das Sprechenlernen kinderleicht."

dpa-mag



Tag der Logopädie

Am 6. März informieren Logopäden in zahlreichen europäischen Ländern anlässlich des Europäischen Tages der Logopädie über das Thema Mehrsprachigkeit. In Deutschland steht der Tag unter dem Motto: "Für eine gute Zukunft. Deutsch lernen - Chancen bieten! Logopädische Informationen zu Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit". Damit ist auch das Thema Flucht und Migration angesprochen. Viele Menschen sind vor Krieg und Elend nach Deutschland geflüchtet, darunter auch zahlreiche Kinder. Ein großes Problem ist, dass sie alle sich in unserem Land kaum verständigen können. Nun kommt es darauf an, ihnen den Einstieg in die deutsche Sprache so einfach wie möglich zu gestalten. Hier spielen alle Menschen eine wichtige Rolle, die die Flüchtlinge in Unterkünften, Einrichtungen, Unterstützerinitiativen, Arbeitsstellen, Kindergärten, Schulen, im Gesundheitswesen oder auch in der Freizeit betreuen und begleiten. Deshalb ist es sinnvoll, sich über die Grundlagen der Mehrsprachigkeit näher zu informieren.