Sich selbst wieder auf Spur bringen

Das Frühjahr steht in den Startlöchern. Bald ist es wieder warm und die Sonne scheint. Genau die richtige Zeit, um sich in der freien Natur sportlich zu betätigen.Oft sind Schmerzen im Bewegungsapparat auf ein fehlerhaftes Gangbild zurückzuführen. Schon kleinste Fehlstellungen können auf Dauer zu langfristigen Schädigungen führen.Mit Hilfe der neuen 3D-Bewegungsanalyse ist eine Untersuchung sehr exakt möglich. Der Patient geht, steht oder joggt hier auf einem speziellen Laufband. Währenddessen werden 96 verschiedene Parameter ermittelt, die statische und dynamische Rotationseffekte wie auch die Belastung bei jedem Schritt aufzeigen. Sollte sich herausstellen, dass das Gangbild verändert ist, können die Daten der 3D-Bewegungsanalyse genutzt werden, um computergestützt propriozeptive Einlagen anzufertigen. Diese verbessern das Gangbild, indem sie direkt und positiv auf bestimmte Nervenzellen in Muskeln, Sehnen und Gelenken wirken.Marc Bögelein:„Wenn das Auto nicht mehr richtig fährt, lässt man die Spur einstellen, damit es nicht zum Reifenverschleiß kommt. Genauso selbstverständlich sollten die Menschen bei sich selbst wieder ‚die Spur neu einstellen‘ lassen, wenn etwas nicht passt.“Die 3D-Bewegungsanalyse dient nicht nur der Prophylaxe. Gerade nach Verletzungen, bei natürlichen Fehlstellungen wie X- oder O-Beinen, Skoliose oder Hüftdyplasie oder bei hoher Beanspruchung wird die Untersuchung von Fachleuten empfohlen.Weitere Infos: www.schuh-boegelein.de