Positiv denken!

Heute ist der internationale Tag des positiven Denkens. Also Zeit, das Lächeln hervorzuholen, Freude zu verbreiten und Spaß zu haben. Das geht nicht an einem ganz normalen Wochentag voller Arbeit und Termine? Wieso denken Sie noch pessimistisch? Wollten Sie das nicht gerade ändern?

Dass der Alltag nicht immer ein freudiges Fest ist, weiß jeder. Dennoch würde es uns guttun, das ein oder andere Mal öfters auf negative Gedanken zu verzichten und stattdessen positiv zu denken. Heute zu viele Termine? – Dann freuen Sie sich, mit so vielen unterschiedlichen Menschen reden zu können und überhaupt eine Arbeitsstelle zu haben. Sie müssen sehr früh aufstehen? Dann springen Sie doch noch zehn Minuten eher aus dem Bett, genießen die frische Morgenluft und den Sonnenaufgang mit einer guten Tasse Kaffee und machen sich ermutigende Gedanken. Was Sie noch tun können, um einen Tag gut zu gestalten? Wir haben ein paar Tipps.



Die innere Einstellung

Alles steht und fällt mit der inneren Einstellung – und an dieser gilt es zu arbeiten. Glücklichsein bedeutet also Arbeit? – Ja, manchmal. Es heißt nicht, dass Sie immer freudig und gut gelaunt sein sollen. Doch denken Sie etwas positiver und regen sich nicht über Dinge auf, die sich sowieso nicht ändern lassen.



Highlights schaffen

Zwar ist heute ein ganz normaler Arbeitstag, jedoch haben Sie den Abend zur freien Verfügung. Wieso planen Sie hier nicht etwas Schönes mit Freunden, ein gutes Essen oder einen Kinobesuch? Wer zuvor auch seine Arbeit mit Freude und vollster Konzentration erledigt, wird noch freudiger zur Verabredung gehen.



Die richtige Kleidung

Es regnet draußen und die ganze Tagesplanung wird damit über den Haufen geworfen? – Kein Problem. Schaffen wir doch mit links, das optimistisch zu sehen. Werfen Sie sich in eine bunte Schale, suchen sich Ihre Lieblingsklamotten raus und verbringen einen Tag zuhause. Endlich wieder Zeit, etwas kreativ zu werden, seinem Hobby nachzugehen oder einfach nur zu lesen oder Filme zu schauen. Da ist solch ein Wetter doch perfekt dafür. Und, merken Sie etwas? So leicht kann das positive Denken sein.



Einfach geschehen lassen

Wieso sich Gedanken darüber machen, was passieren könnte? Legen Sie doch einfach los. Chancen sollte man öfter nutzen, Dinge wagen. Ein Urlaub alleine? – Ja. Kurzfristig mit Freuden an den See fahren. Wieso nicht?



Grinsen und lächeln, was das Zeug hält

Kennen Sie das? – Auf der Straße begegnen Sie einem Menschen, der Sie anlächelt. Und schon sind Sie auch versucht zu lächeln. Wären da nicht der Stress und die Arbeit, die daheim noch auf Sie wartet. Und dennoch wünschten Sie sich, Sie wären auch so gut gelaunt wie diese Person.

Drehen Sie den Spieß doch einfach um. Lächeln Sie andere Menschen an, seien Sie freundlich. Aber Vorsicht! Diese Taten könnten ernste Folgen haben. Vielleicht lernen Sie so noch mehr Menschen kennen. Sie wissen schon, so eine optimistische Ausstrahlung kann schon etwas bewirken. Das wollen Sie? Dann beginnen Sie am besten heute und sofort damit. Lächeln Sie, denn heute ist der Tag des positiven Denkens!