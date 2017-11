Müdigkeit  was tun?

Manchmal wacht man schon am Morgen auf und fühlt sich müde und schlapp. Andere überfällt die Müdigkeit erst im Laufe des Tages. So unterschiedlich der Zeitpunkt ist, genauso verschieden sind auch die Ursachen. Diese reichen von zu wenig Schlaf über Stress bis hin zu Infektionskrankheiten. Im Folgenden haben wir ein paar Tipps, welche gegen die Müdigkeit aufgrund von zu wenig Schlaf helfen.



Der Morgen

Gleich am Morgen kann einiges getan werden, um die Müdigkeit zu vertreiben: Dazu die Sonnenstrahlen ins Zimmer lassen. Licht ist ein Faktor, der gegen die Müdigkeit ankämpft. Die Sonne im Laufe des Tages kurz zu genießen kann ebenfalls einen neuen Energieschub geben.

Ein kalte Dusche oder kaltes Wasser wirken sich ebenfalls positiv auf den Organismus auf. Achtung jedoch bei Vorerkrankungen. Hier sollten Sie erst Ihren Arzt fragen, ob eine kalte Dusche sinnvoll und gefahrenlos ist.

Eine gesunde Ernährung ist ebenfalls gut. Wer schweres Essen verzehrt, wird danach müde werden. Also ist es besser, leicht und gesund zu essen. Dadurch kann der Körper das Essen nicht nur leichter verdauen, wodurch sie nicht müde werden. Auch nehmen Sie die nötigen Nährstoffe aus. Es kann nämlich sein, dass die Müdigkeit aufgrund eines Nährstoffmangels besteht.

Trinken Sie zudem ausreichend Wasser. Kaffee ist zwar ab und zu okay, jedoch ist dessen Wirkung nicht von Dauer. Vor allem bei Menschen, die regelmäßig Koffein zu sich nehmen, wirkt der Stoff nicht mehr so gut. Auf die Wachphase folgt dann eine Müdigkeitsphase, die noch schlimmer ist als die zuvor.



Während des Tages

Neben den bereits erwähnten Tipps, sollte auch genügend Bewegung in den Tag eingeplant werden – und das am besten an der frischen Luft. Danach werden Sie sich besser fühlen. Also in der Mittagspause raus und auch lieber mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto.

Auch Powernapping ist möglich. Dabei handelt es sich um einen Zeitraum bis zu 30 Minuten, in dem Sie einen kurzen Schlaf zwischendurch halten. Meist hilft auch schon ein Dösen. Bleiben Sie jedoch nicht länger als eine halbe Stunde liegen, denn sonst kommen Sie in die Tiefschlaf-Phase, wodurch Sie noch müder würden.

Wer aufgrund von kurzzeitigem Stress müde ist, kann es mit Atem- und Entspannungsübungen versuchen. Diese können auch auf lange Sicht helfen, Stress abzubauen und dadurch möglicherweise nachts besser schlafen zu können.

Sollten Sie sich längere Zeit schlapp und müde fühlen oder noch andere Symptome aufweisen – oder sich allgemein krank fühlen –, dann suchen Sie einen Arzt auf. Dieser kann die Ursache der Müdigkeit feststellen.