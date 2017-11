Mückenstiche, was hilft?

Im Sommer sind sie leider wieder unterwegs: die Stechmücken. Zwar übertragen sie in unseren Breitengraden in der Regel keine ernsthaften Krankheiten, jedoch ist der Juckreiz oftmals sehr unangenehm. Was kann man also dagegen tun?



Wieso sticht die Mücke?

Zuerst einmal ist es wissenswert, dass nur Weibchen stechen, denn das Blut ist für ihre Fortpflanzung nötig. Der Speichel der Mücke ist zum einen dafür da, dass das aufgesaugte Blut nicht gerinnt, zum anderen betäubt es auch die Stelle, an der die Mücke den Menschen gerade sticht. Außerdem ist der Speichel des Tieres der Auslöser für die späteren Hautreaktionen.



Was hilft bei Mückenstichen?

Durch Schweiß oder den Körpergeruch werden die Mücken angelockt. Ist jemand gestochen worden, dann beschränkt sich das Leiden meist auf ein unangenehmes Jucken. Dieses lässt sich mit einigen Hausmitteln vermindern. Der in einer Zwiebel enthaltene Schwefel wirkt desinfizierend. Deswegen kann man eine Zwiebelscheibe auf den Stich fixieren und einwirken lassen.

Grundsätzlich sollte man den Stich gleich desinfizieren und nicht kratzen. Denn durch das Jucken kann sich der Stich entzünden. Kühlen ist eine weitere Möglichkeit, um ein mögliches Anschwellen zu verhindern. Dazu entweder einen Kühlakku mit einem Handtuch umschlingen und auf die Stelle drücken oder einen Wickel machen. Hierzu tränkt man das Tuch in hochprozentigen Alkohol. Auch dieser wirkt desinfizierend. Gegen den Juckreiz hilft auch ein Wickel mit Spitzwegerich. Zitronensaft kann man ebenfalls auf den Stich geben.

Bei einer allergischen Reaktion (beispielsweise ein Stich gefolgt von Übelkeit und Erbrechen) oder Stichen, die besonders anschwellen (vor allem im Bereich des Halses, des Mundes und der Augen), sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Wer im Sommer oft im Wald oder bei Gewässern unterwegs ist, kann sich auch durch die richtige Kleidung schützen. Diese sollte langärmlig und nicht hauteng sein. Denn möglicherweise sticht die Mücke sonst durch den Stoff. Außerdem helfen Insektensprays dabei, die unliebsamen Mücken fern zu halten.