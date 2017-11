Kohle für weiße Zähne?

Wer Instagram und Snapchat benutzt, der kennt das: Bilder von hübschen Mädchen, die mit strahlendem Lächeln ihre schwarzen Zähne ins Bild halten. Moment, schwarze Zähne? Ja, Sie haben richtig gelesen. Um weißere Zähne zu bekommen, schwören scharenweise Bloggerinnen und Trendsetter auf schwarze Zahnpasta. Der Anblick ist gewöhnungsbedürftig. Wir haben ein paar Fakten zur Zahnpflege der anderen Art gefunden.Wie bereits erwähnt enthält die Zahnpasta Aktivkohle. Dieser aus organischen Stoffen gewonnene Rohstoff hat die Fähigkeit, andere Stoffe an sich zu binden. Raucher kennen dieses Prinzip vom Aktivkohlefilter. Forscher aus der Zahnmedizin haben sich diese Eigenschaft nun zu Nutzen gemacht und Zahncreme mit Aktivkohle angereichert. Ergebnis ist die schwarze Zahncreme.Aufgrund der Geschmacksneutralität von Aktivkohle schmeckt die schwarze Zahnpasta grundsätzlich wie die herkömmliche. Es gibt diverse Unternehmen, die schwarze Zahnpasta im Sortiment haben. Die angebotenen Produkte variieren ebenso wie normale Zahncremes im Geschmack. Von Minze über Limette bis hin zu Wacholder ist alles erhältlich. Beim ersten Mal ist das Benutzen schwarzer Zahnpasta sicherlich etwas komisch, doch man gewöhnt sich an grauen Schaum und dunkle Zähne während des Putzens.Die Wirkung der schwarzen Zahncreme ist heftig umstritten: zahlreiche Menschen sind absolut überzeugt und berichten im Netz von bahnbrechenden Erfolgen. Ganz anders sieht das die Zahnmedizin, die die aufhellende Wirkung der Aktivkohle anzweifelt. Aufgrund der Reaktivität der Aktivkohle ist nicht garantiert, dass sie tatsächlich Partikel von den Zähnen aufnimmt. Der Knackpunkt sind die anderen Zutaten der Zahnpasta: es ist nicht gesagt, dass die Aktivkohleteilchen nicht schon durch diese gesättigt sind.Am besten ist wohl, wenn sich jeder selbst ein Bild von der Wirksamkeit der schwarzen Zahnpasta macht.Gesundheitlich ist die schwarze Zahncreme absolut unbedenklich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bleaching-Zahncremes enthält sie keine Schmirgelpartikel oder Bleichmittel. Das heißt, dass sie in jedem Fall schonender für Zahn und Zahnschmelz ist.