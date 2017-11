Jeden Morgen woanders aufwachen

Flusskreuzfahren werden, vor allem bei älteren Menschen, immer beliebter. Nach Angaben des deutschen Reiseverbandes wurden innerhalb des deutschen Quellmarkts in 2014 rund 416 000 Flusskreuzfahrten verkauft.

Ein Pluspunkt ist sicherlich, dass man den Wechsel von Kulturen und Landschaften aus einer reizvollen Perspektive erlebt. Unternehmen, die Flusskreuzfahrten anbieten, haben denn auch die Älteren als vornehmliche Zielgruppe entdeckt. Geworben wird mit gehobenem Komfort und Service, der zum Beispiel den Transport von der Haustür bis zur Kabine einschließt.



Donau und Frankreich beliebt

Ein Klassiker der Flusskreuzfahrt ist die Donau, die zehn Länder durchfließt und Höhepunkte wie das barocke Benediktinerstift Melk sowie die Metropolen Wien, Bratislava und Budapest passiert.

Dabei bieten Ausflüge an Land die Gelegenheit, Städte und Regionen zu erkunden. Sicher nicht weniger geschichtsträchtig ist die Flusskreuzfahrt auf Rhône und Saône im Süden Frankreichs.

Ausgangspunkt ist Lyon, von dort aus geht's in die Weinregionen Burgunds, in die Provence und in die wasserreiche Camargue.



Frühbucherrabatt in Anspruch nehmen

Studieren sollten Interessierte, ob ein Frühbucherrabatt gewährt wird. So gab das Stuttgarter Unternehmen nicko cruises einen Nachlass von bis zu 200 Euro pro Person, wenn die Kreuzfahrt 2016 bis Ende Oktober 2015 gebucht wurde.

geb/djd