Hautpflegemaske - selbst gemacht

Wer kennt das nicht: nach einem ganzen Tag im Schwimmbad ist die Haut von Chlor und Sonne müde und gereizt. Unsere Pflegemaske aus natürlichen Zutaten ist eine Wohltat für trockene Sommerhaut und befreit das Gesicht gleichzeitig von Hautschüppchen und Schmutz. Das Beste daran: die Zutaten finden sich in jedem Haushalt und sind nicht teuer, falls Ihnen doch etwas fehlt.



Zutaten 3 Esslöffel Joghurt, am besten griechischen Joghurt

1 Teelöffel Honig

1 Esslöffel gemahlenes Kaffeepulver

1 Esslöffel Olivenöl



Geben Sie Joghurt, Honig und Olivenöl in ein Schüsselchen und verrühren diese Zutaten zu einer glatten Masse. Wir empfehlen, die Masse nun gleichmäßig auf zwei Gefäße aufzuteilen, damit Sie aus dem einen Teil das Peeling machen können. Mengen Sie den Kaffee unter und beginnen Sie mit dieser Masse.

Nehmen Sie sich einen Klecks in jede Hand und peelen Sie Ihr Gesicht sanft damit. Waschen Sie das Peeling im Anschluss ab und verteilen Sie den Teil ohne Kaffeepulver in Ihrem Gesicht. Augenpartie und Mundgegend sparen Sie aus. Sie können die Maske nun einige Minuten einwirken lassen.

Am Schluss waschen Sie sich den Joghurt-Mix aus dem Gesicht und beenden Sie die Hautpflege mit einer leichten Creme.