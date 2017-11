Hautpflege im Sommer

Chlorwasser, hohe UV-Strahlung und Hitze sind nicht gerade förderlich für eine schöne gesunde Haut. Im Sommer ist unsere Haut verstärkt Belastungen ausgesetzt und braucht besondere Pflege. Wie Sie Ihrer Haut ohne großen Aufwand etwas Gutes tun können, erfahren Sie hier.



UV-Schutz Eine gute Sonnencreme ist das A und O in der sommerlichen Hautpflege. Auch wenn Sie gerne braun werden möchten, vernachlässigen Sie auf keinen Fall den Sonnenschutz Ihrer Haut. Zu viel Sonne erhöht das Hautkrebsrisiko wesentlich und macht zudem Falten.



Sanfte Reinigung Am Ende des Tages sollten Sie Ihr Gesicht gründlich reinigen. Dazu nehmen Sie am besten ein Reinigungswasser, das sanft zur Haut ist und sie nicht mit Chemikalien zusätzlich belastet. Bei der Wahl Ihres Reinigungsproduktes sollten Sie im Sommer darauf achten, dass es nicht zu fetthaltig ist. Im Sommer leidet Ihre Haut unter der erhöhten Schweiß- und Talgbildung, da ist es von Vorteil, wenn Sie die Poren nicht mit zu fettreichen Pflegeprodukten verstopfen.



Feuchtigkeit statt Fett Der Verzicht auf zu fetthaltigen Pflegeprodukten bezieht sich nicht nur auf Ihr Reinigungsmittel, sondern auch auf die Cremes. Im Sommer verlieren Sie durch Hitze und Bewegung viel Flüssigkeit, darunter leidet auch Ihre Haut. Sonne und der Flüssigkeitsverlust trocknet die Haut aus. Diesem Prozess können Sie mit feuchtigkeitshaltigen Cremes entgegenwirken. Viel trinken hilft ebenfalls.



Kalt duschen Keine Angst, Sie müssen nicht eiskalt duschen! Wichtig ist nur, im Sommer auf allzu heißes Wasser in der Dusche zu verzichten, da dieses die Haut zusätzlich austrocknet. Und wenn es draußen heiß ist, ist eine kalte Dusche ja auch durchaus angenehm!



Peeling Die bereits erwähnte erhöhte Schweiß- und Talgbildung fördert ein schlechtes Hautbild, wenn man die Haut nicht entsprechend entlastet. Ein Peeling ist eine wunderbare Möglichkeit die Haut von abgestorbenen Schüppchen und anderweitigem Schmutz zu befreien. Wenn Sie das Peeling kurz vor dem Duschen auftragen, können Sie es ganz unkompliziert während des Duschens abwaschen und danach ihre Hautpflege fortsetzen.



Wer nicht gerne auf gekaufte künstliche Peelings zurückgreift, der findet unter folgendem Link ein Rezept für ein natürliches Peeling. Dieses ist aufgrund seiner organischen Inhaltsstoffe sehr gut für die Haut und duftet zudem noch himmlisch. Die Zutaten hat jeder im Schrank, Sie können also sofort loslegen.