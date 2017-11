Haushaltshilfen finanzieren

Eine Haushaltshilfe kann ein Pflegebedürftiger selbstverständlich von seinem Pflegegeld bezahlen - muss er aber nicht. Denn ihm stehen als zweite Finanzquelle weitere 104 Euro monatlich für "zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen" zu. Bei erhöhtem Bedarf, etwa bei schwerer Demenz, sind es 208 Euro. Damit dürfen auch die Haushaltshilfe oder ein Fahr- und Begleitdienst bezahlt werden. Das Geld kann man sogar "ansparen": Wird es einen Monat nicht benötigt, darf im nächsten die doppelte Summe eingesetzt werden. Alles in allem sind es pro Jahr 1248 bzw. 2496 Euro. Eines ist unbedingt zu beachten: Die Pflegeversicherung zahlt nur, wenn die Anbieter von derartigen Dienstleistungen eine entsprechende Zulassung haben. Die Adressen der regionalen Anbieter erfahren gesetzlich Versicherte bei ihrer Pflegekasse oder einem Pflegestützpunkt, Privatversicherte wenden sich an die Compass Pflegeberatung.



Mittel der Verhinderungspflege

Wenn die 104 Euro monatlich nicht reichen, kann eine dritte Quelle genutzt werden: Laut Sozialgesetzbuch XI darf man Mittel der Verhinderungspflege ebenfalls für die Finanzierung solcher "niedrigschwelligen Angebote" einsetzen. Hierfür stellt die Pflegeversicherung immerhin bis zu 1612 Euro pro Jahr bereit.

Sowohl die 104 Euro für Betreuung und Entlastung als auch die Mittel aus der Verhinderungspflege stehen zusätzlich zum Pflegegeld oder zu den Zuschüssen für einen ambulanten Dienst zur Verfügung. Die genannten Summen sind für alle Pflegestufen gleich hoch - einschließlich der so genannten Stufe 0 bei erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz.

Eine vierte Quelle für die Bezahlung der Haushaltshilfe sind die eigentlich für einen ambulanten Dienst vorgesehenen Gelder. Bis zu 40 Prozent der je nach Pflegestufe unterschiedlichen Beträge können dafür verwendet werden. Wenn man sich für diese Variante entscheidet, muss man jedoch mit einer entsprechenden Kürzung des Pflegegeldes leben.

Praktisch ist das so: In Plegestufe I stehen 468 Euro monatlich für einen ambulanten Dienst zur Verfügung. Nutzt man 40 Prozent davon für eine Haushaltshilfe - das sind 187,20 Euro - wird das Pflegegeld um 40 Prozent gekürzt. Von den 244 Euro werden dann nur noch 146,40 Euro ausgezahlt.



Direkte Abrechnung

Unabhängig davon, für welche Variante man sich entscheidet: Der Betrag wird nicht wie das Pflegegeld zur freien Verfügung auf das Konto des Betroffenen überwiesen. Bei gesetzlich Versicherten wird zwischen der Pflegeversicherung und dem Dienstleister direkt abgerechnet.

Wer die Vergütung zunächst aus eigener Tasche bezahlt hat - bei privat Versicherten ist das die Regel - bekommt gegen Vorlage der Quittung die entsprechende Summe erstattet.

Uwe Strachovsky/be.p