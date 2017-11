Gute Reise mit fitten Beinen

Wer nach acht oder mehr Stunden im Auto oder Bus endlich am Urlaubsort ankommt, möchte das Hotel erkunden, einen Cocktail an der Poolbar nehmen oder schnell den Koffer auspacken. Doch viele Reisende können diese Pläne gar nicht in die Tat umsetzen, weil sie erst einmal ihre geschwollenen Beine entlasten müssen. Dann heißt es ab ins kühle Zimmer, aufs Bett legen und die Beine ein wenig höher lagern als den Oberkörper. Für alle, die dies vermeiden wollen, gibt es jetzt drei Reisetipps für frische und muntere Beine.



Erster Tipp: Viel Bewegung einplanen

Bewegung kann eine Wohltat sein. Wer seine Venen unterstützen will, sollte also vor allem für Bewegung sorgen. Ist das Bein in Aktion, trägt jede Anspannung der Wadenmuskeln dazu bei, dass das Blut nicht in den Beinen versackt, indem sie die Beinvenen zusammendrücken und ihnen so helfen, das sauerstoffarme Blut wieder zum Herzen und zur Lunge zu transportieren. Ist Aufstehen und Herumlaufen keine Option, hilft spezielle Venengymnastik. Kleine Übungen, die sich selbst auf engstem Raum im Flugzeug oder Bus durchführen lassen.



Zweiter Tipp: Reisestrümpfe nutzen



Reichen die Pausen nicht aus, um sich ausreichend zu bewegen, geben Reisestrümpfe wie beispielsweise von Gilofa dem venösen System Unterstützung. Die Strümpfe üben von außen einen steten Druck auf die Beine und damit auf die Venen aus. Der Effekt ist ähnlich wie der von Bewegung: In den durch den Druck engeren Beinvenen wird das Blut schneller abtransportiert. Wer unterwegs das erste Mal Reisestrümpfe trägt, merkt den Vorteil oft daran, dass die Schuhe auch bei der Ankunft noch passen, weil Füße und Beine weniger angeschwollen sind, als man es von früheren Reisen gewohnt war.



Dritter Tipp: Viel trinken

Wasser, Saftschorlen und Kräutertees sind ideale Durstlöscher auf dem Weg in den Urlaub. Wer ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, verbessert damit auch seine Blutzirkulation. Alkohol sollte man unterwegs unbedingt meiden. Für Reisende, die auf Reisen bewusst wenig trinken, weil die nächste Toilette manchmal recht weit entfernt ist, empfiehlt es sich, den Fahrer beziehungsweise Reiseleiter um eine rechtzeitige Information etwa eine Stunde vor Erreichen der nächsten Toilette zu bitten. Dann kann man die Flüssigkeitsaufnahme zeitlich darauf abstimmen.

