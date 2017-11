Alles über Gutes Hören

Erstellung eines kostenlosen Hörprofils in den schalldichten Kabinen des Hörmobils

Informationen zur Funktion des Ohres und zum Hören

Beratung zu Gehörschutz und Hörgeräteversorgung

Wer wissen möchte wie gut er hört, hat jetzt die Gelegenheit, es schnell und ohne großen Aufwand festzustellen. Das Pro-Akustik-Hörmobil mit den Akustikern vom Hörstudio Elke Lange steht vom 01.08.2016 bis 02.08.2016 auf dem Maxplatz in Bamberg sowie vom 03.08.2016 bis 04.08.2016 in Erlangen an der Neumühle 2, gegenüber der Medicon-Apotheke. Es ist jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Hier werden alle Fragen zum Thema Hören beantwortet.Im Hörmobil des Qualitätsverbandes Pro Akustik gibt es zwei abgeschlossene Hörtest-Kabinen und modernste Messtechnik. Hier werden professionelle Hörtests durchgeführt die präzise darüber Auskunft geben, wie gut man hört und versteht. So ein Test ist mit wenig Aufwand verbunden und lässt sich quasi „im Vorbeigehen“ erledigen.Ein echter Hit ist unser Musiktester! Damit können Interessierte genau prüfen, wie laut sie ihre persönliche Lieblingsmusik bevorzugt hören. Der Musiktester zeigt an, mit welchen weniger angenehmen Geräuschen die Lautstärke vergleichbar ist und informiert über die möglichen Folgen für die Gesundheit.Gleichzeitig geben die Akustiker vom Hörstudio Elke Lange wertvolle Informationen zum Thema Hören. So kann man beispielsweise erfahren, wie man sein Gehör schützt, um es möglichst lange gesund zu erhalten und wann es sinnvoll ist, beim Heimwerken und der Gartenarbeit Gehörschutz zu tragen. Außerdem wird erklärt, wie ein Hörsystem funktioniert und was die moderne Hörgerätetechnologie leisten kann.Das Bewusstsein für gutes Hören nimmt international zu. Viele Menschen haben erkannt, dass gut Hören und sich wohlfühlen in unmittelbarem Zusammenhang miteinander stehen. Wissenschaftliche Studien haben zudem ergeben, dass sowohl die geistige Fitness als auch die Lebensqualität steigen, wenn Menschen mit einer Hörminderung sich für ein Hörgerät entscheiden und es dauerhaft tragen.„Für uns ist das Hörmobil eine gute Gelegenheit, die Menschen mit unserem Anliegen der Hörvorsorge dort zu erreichen, wo sie sind“, stellt Hörakustikermeister Ralf Lange fest. „Wir laden Sie ein, die ganze Faszination des Hörens mit uns zu entdecken und sich unverbindlich zu informieren.“Das bieten wir Ihnen:Veranstaltet vom Qualitätsverband Pro AkustikAnsprechpartner vor Ort: Hörstudio Elke LangeTheatergassen 4, 96047 Bamberg undNeumühle 2, 91056 Erlangen