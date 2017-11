Gesund abnehmen

Der Sommer ist vorbei und viele von uns haben diesen wieder ohne die passende Bikinifigur durchlebt. Nun kommt der Winter und mit ihm die Verlockungen: Lebkuchen, Plätzchen, Glühwein und Baumkuchen winken schon jetzt von den Supermarktregalen. Wer dem Winterspeck vorbeugen möchte, der sollte sich an folgende Tricks halten.



Wasser trinken Das mag einfach klingen, für viele ist es jedoch eine Herausforderung. Tagtäglich trinken wir mindestens einen Liter Flüssigkeit – wer hier zu Softdrinks oder Säften greift, der nimmt unbemerkt eine Menge Zucker zu sich. Das sind je nach Getränk gut und gerne mal 50 Kalorien pro 100 Milliliter – auf einen Liter gerechnet nehmen Sie bloß durch das Trinken 500 Kalorien zusätzlich auf! Wenn Sie süße Getränke Schritt für Schritt durch Wasser oder Tee ersetzen, nehmen Sie dauerhaft ab.



Zucker weglassen Diese Aufgabe ist nicht ganz so einfach wie die vorige, aber ebenso essentiell. In vielen Fertigprodukten ist Zucker versteckt, den man gar nicht vermuten würde. Verzichten Sie auf diese Erzeugnisse und kochen Sie stattdessen selbst. So haben Sie selbst in der Hand, wie viel Zucker Sie einem Gericht zufügen wollen. Auch beim Backen und Kochen von Süßspeisen lässt sich Zucker sparen. Reduzieren Sie doch einfach mal die angegebene Zuckermenge und testen Sie, bis zu welcher Zuckermenge der Kuchen noch süß genug ist. Sie werden staunen – oft kann man mehr als die Hälfte des angegebenen Zuckers weglassen! Und wer gerne süß ist, der ersetzt den Zucker durch natürliche Süße, wie beispielsweise Fruchtzucker (Bananen oder Apfelmus lassen sich wunderbar zum Backen verwenden) oder Agavendicksaft. Diese Art von Zucker kann vom Körper besser verarbeitet werden und landet nicht wie raffinierter Zucker direkt auf den Hüften.

Sie müssen Ihren Zuckerkonsum nicht vollständig einstellen, es reicht, wenn Sie unnötigen Zucker weglassen und ein Auge darauf haben, was Sie eigentlich essen.



5 am Tag Diese Bezeichnung ist eigentlich der Name einer Initiative unter der Schirmherrschaft vom Bundesministerium für Gesundheit und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Doch wir nehmen diese Aktion als Richtlinie für den Alltag her. Um eine vollwertige Ernährung und eine ausreichende Vitaminversorgung des Körpers zu gewährleisten, sollten Sie pro Tag fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Eine Portion entspricht etwa einer Hand voll (zum Beispiel ein Apfel oder eine Paprika). Dies lässt sich wunderbar in den Alltag einbauen und kann beispielsweise den ein oder anderen ungesunden Snack ergänzen. Ein Apfel zum Frühstücksmüsli, zum Mittagessen einen Salat, nachmittags einen Pfirsich und eine Banane, zum Abendessen Kartoffeln und als kleiner Nachtisch eine Feige – so einfach sind die fünf am Tag erreicht! Wer gerne snackt und kohlehydratreich isst, der nimmt mit diesem Konzept auf jeden Fall ab, weil Snacks durch Obst oder Gemüse ersetzt und Hauptmahlzeiten durch sie ergänzt werden.



Abends wenig Kohlehydrate Dieser Punkt mag vielen undurchführbar erscheinen, aber keine Angst, wir wollen nicht, dass Sie gänzlich auf Kohlehydrate verzichten. Es geht lediglich darum, abends darauf zu verzichten. Verlagern Sie kohlehydratreiche Mahlzeiten einfach auf mittags und essen Sie abends Salat oder Gemüse.



Ein bisschen Bewegung Bewegung ist oft der Knackpunkt beim Abnehmen. Jeder kennt die Problematik: man würde gerne, hat aber nicht genügend Zeit, oder das Wetter ist schlecht oder oder – Ausreden gibt es viele. Sie müssen sich nicht dazu zwingen, jeden Tag joggen zu gehen. Wichtig ist, dass Sie sich am Tag etwa zwanzig Minuten bewegen. Wer mit dem Rad zur Arbeit fährt, hat dieses Pensum oft schon geschafft. Wenn Sie dann noch ab und zu einen Spaziergang machen, ist ihr Grundbedarf an Bewegung gedeckt. Klar ist mehr besser, doch nicht jeder hat Freude am Sport.