Gesucht: ein Haus für die Alters-WG

Das Interesse an alternativen Wohnformen wächst. Die Wohnwünsche reichen vom Mehrgenerationenhaus bis zur Senioren-WG. Doch geeignete Immobilien sind in der Regel rar gesät.

Einer Studie des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zufolge würde jeder zweite über 50-Jährige eine gemeinschaftliche Wohnform in Erwägung ziehen. Immer mehr Bau- und Wohngruppen nehmen die Initiative in die Hand, um im Alter mobil und eigenständig zu wohnen. Allerdings fehlen geeignete Immobilien. Altbauten erfordern meist eine altersgerechte Sanierung.

Die Veränderung von Grundrissen und die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen bedeuten hohe Kosten. Der Vorzug eines Neubaus liegt auf der Hand: Die zukünftige Bewohnergemeinschaft kann ihre Wünsche einbringen. "Egal ob im Altbau oder im gemeinsam geplanten Neubau, Wohnprojekte bedeuten Kapitalbedarf", so Bernd Neuborn von der BHW Bausparkasse. "Jeder, der sich dafür interessiert, sollte finanzielle Vorsorge betreiben."

Es gibt staatliche Förderung für gemeinschaftliche Wohnprojekte. Sie fallen je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich aus. Niedersachsen zum Beispiel unterstützt den Bau alters- und pflegegerechter Wohngemeinschaften mit einem Zuschuss von bis zu 100.000 Euro. Beratung erhält man beim jeweiligen Wohnungsamt. Alternativ bieten Vereine Bauinteressenten kostenlose Beratung und teils auch geeignete Grundstücke an.

Für die Umsetzung von Bau oder Sanierung sind Projektleiter und Architekten mit einschlägigen Referenzen gefragt. "Wenden Sie sich an Experten, die entsprechende Erfahrungen vorweisen können", rät Neuborn. "Auch die Lage muss gut gewählt sein." Im Alter sind Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten im nahen Wohnumfeld genauso wichtig wie eine gute öffentliche Verkehrsanbindung.



Ratgeber

"Mehrgenerationenhäuser können, müssen aber nicht unbedingt neu gebaut werden. Oft lassen sich Immobilien ausbauen, die bereits im Besitz eines Familienmitglieds sind, weiß Architekt Klaus Kellhammer vom Verband Privater Bauherren (VPB). "Grundriss und Raumgrößen werden dann den neuen Familienbedürfnissen angepasst, Barrieren beseitigt. Je nach Bebauungsplan darf angebaut oder aufgestockt werden, falls der vorhandene Platz nicht reicht." Großfamilien sparen aber auch viele Räume; wer gemeinsam wohnt, der braucht nicht mehrere Werkstätten, Waschküchen oder Hauswirtschaftsräume. Familien können sogar Arbeitszimmer und Gästeapartments gemeinsam nutzen. "Allerdings müssen solche Umbauten individuell angepasst werden, damit sie möglichst lange genutzt werden können." Wenn die Generationen gemeinsam neu bauen, sollten sie sich vor allem Zeit lassen, bis sie die richtigen Partner für Planung und Bau gefunden haben. "Lieber in Ruhe planen und dann mit soliden Firmen bauen, als etwas übers Knie brechen oder am falschen Ende sparen", empfiehlt Kellhammer. Um Familien den Einstieg ins Mehrgenerationenhaus zu erleichtern, hat der Verband einen neuen Ratgeber herausgegeben. Er heißt "Mehrgenerationenhaus - Wohnen unter einem Dach" und kann von der VPB-Website heruntergeladen werden, www.vpb.de.