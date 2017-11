Freude am Singen

Singen ist gleich aus mehreren Perspektiven ein tolles Hobby für Ältere. "Durch das regelmäßige Zusammensein können Senioren soziale Kontakte knüpfen und pflegen", sagt Erhard Hackler von der Deutschen Seniorenliga. Denn häufig lösen sich soziale und familiäre Strukturen im Alter auf, ein Chor ist dann eine ideale Gelegenheit, um Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Diese Erfahrung hat auch Ursel Kipp in ihrem Senioren-Chor gemacht: "Sich abzusprechen und zu organisieren, sich auf die anderen verlassen zu können und voneinander zu lernen - ein Chor ist eine ganz besondere Form des Zusammenseins."



Singen bewegt

Als junges Mädchen war sie im Schulchor, im Lehramt-Studium belegte sie das Fach Musik, und heute singt die 78-Jährige in einem Senioren-Chor. "Singen bewegt mich - emotional und körperlich", beschreibt sie. Nach einer Probe fühlt sie sich ausgeglichen, fröhlich und insgesamt lebendiger, sagt sie. Ganz nebenbei tut sie dabei ihrer Gesundheit und ihrem Geist etwas Gutes.

Auf der Suche nach dem passenden Angebot haben Ältere verschiedene Möglichkeiten, sagt Hackler. Singt jemand aus dem Bekanntenkreis in einem Seniorenchor, kann man sich einfach anschließen.

Viele Städte bieten außerdem Übersichten über die Chöre in der Umgebung. Wer in einem kirchlichen Chor singen möchte, kann sich direkt an die Gemeinde oder den Kirchenvorsteher wenden.

Viele Seniorenchöre findet man auch über das Internet. Wer Lust hat zu singen, sollte sich unbedingt einem Chor anschließen, rät Hackler. "Singen tut der Seele gut und hat etwas Befreiendes - das gilt für jedes Alter." dpa-mag