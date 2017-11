Was Sie Ihrem Körper alles geben, damit er nett zu Ihnen ist

Wie Sie sich gesund ernähren und dabei nicht viel Zeit in der Küche verbringen

Wie Sie Ihren Rohkostanteil mit einfachen Mitteln erhöhen, um mit Genuss Energie für den Tag zu haben

Informationen zur Referentin:

Gesund zu essen ist einfach, wenn man weiß WIE! In diesem inspirierenden Vortrag erfahren Sie von Gesundheitsberaterin und Rohkostköchin Claudia Loh-Souschek das Geheimnis der schnellen und gesunden Küche und welche positiven Auswirkungen es auf Ihr Wohlbefinden und damit Ihre Lebensqualität hat!Zeit: 22. Februar 2017, 19 UhrOrt: Hainapotheke, Hainstraße 3, 96047 BambergAnmeldung: 0951 - 98 13 60 oder http://www.hainapotheke.de/service/veranstaltungen/ Verschaffen Sie sich mehr Power durch eine Ernährung, die kraftvoll, energiegeladen, genussvoll und zudem noch einfach zuzubereiten ist. Wie das geht, erfahren Sie in ihrem lebendigem Vortrag mit anschließender Kochvorführung.In Essen als Medizin – Gib deinem Körper was er braucht und fühle dich besser als je zuvor erfahren Sie:Und weil Probieren über Studieren geht, gibt es eine Kostprobe eines leckeren Smoothie-Bowls für jeden Besucher!Claudia Loh-Souschek ist eine Gesundheitsberaterin und Rohkostköchin, deren Passion es ist, Genuss mit gesundem Essen zu verknüpfen. Mit ihrer offenen, lockeren und humorvollen Art gibt sie viele Tipps, die gut im Alltag umzusetzen sind. Als berufstätige Mutter dreier Kinder kennt sie sich aus, wenn es schnell, lecker und gesund sein soll. Als erfahrener Essens-Coach verhilft sie Menschen durch einfache, individuelle und schrittweise Veränderung zu mehr Lebensqualität.