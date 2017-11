Es geht um Ihr Gehör!

Interview mit Jessica Heß, Organisatorin und Geschäftsführerin vom terzo-Zentrum Hörgeräte Geuter in Coburg, Kronach und Lichtenfels, zum Tag des Hörens



Was bewegt Sie jedes Jahr erneut zur Organisation des "Tag des Hörens", was ist Ihr Ziel?

Jessica Heß: Gutes Hören ist die Grundlage für menschliche Kommunikation. Mit dem "Tag des Hörens" wollen wir rund ums Thema Hören und Verstehen informieren: Wie können wir unser Gehör vor Lärm schützen und was für Hilfen gibt es, wenn mein Hörvermögen erst einmal verringert ist. Das Angebot reicht dabei von der Hörgeräteversorgung, über Hilfsmittel fürs Telefonieren oder Fernsehen bis hin zum Cochlea Implantat, wenn das Hörgerät eben nicht mehr ausreicht. Natürlich gehört auch das Thema Tinnitus, also die sogenannten Ohrgeräusche, mit in diesen Themenbereich.

Was erwartet den Besucher beim 8. Coburger "Tag des Hörens"?

Heß: Zum Einen die Fachausstellung mit führenden Hörgeräte-Herstellern, der Uniklinik Erlangen und den Selbsthilfegruppen für Schwerhörige, Cochlea Implantat-Träger und Tinnitus.

Zum Anderen interessante Vorträge rund ums Thema Gehör.

Selbstverständlich können die Besucher auch kostenlos ihr Gehör testen lassen und in moderne Hörsgerätetechniken rein hören.



Wen konnten Sie dieses Jahr für die Vorträge gewinnen?

Heß: Ganz stolz bin ich, den ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein für diesen Tag als Referenten gewinnen zu können. Herr Beckstein kann als Hörgeräte- und CI-Träger aus eigener Erfahrung berichten, wie wichtig gutes Hören ist. Zum Thema Tinnitus hat sich wie bereits beim Tag des Hörens 2014 Prof. Gerhard Goebel, Berater der Schön-Klinik Roseneck und Fachmann auf dem Gebiet Tinnitus als Referent angesagt. Hinzu kommt Prof. Ulrich Hoppe von der Uniklinik Erlangen, der zu seinem Spezialgebiet, den Cochlea-Implantaten referiert. Des Weiteren gibt es einen Vortrag von Dr.Juliane Dettling zum Thema "Hören ist Kopfsache - Warum ein Hörgerät allein oft nicht reicht" und von Marcel Reinhold "Möglichkeiten moderner Kommunikationssysteme".



Über welche aktive Gesundheitsförderung können sich die Besucher bei Hörgeräte Geuter informieren?

Heß: Wir bauen auf "Hören ist Kopfsache" und bieten mit großem Erfolg die terzo®Gehörtherapie - ein Hörtraining speziell für besseres Verstehen in geräuschvoller Umgebung - an. Denn ohne ein gezieltes Gehörtraining lässt sich das Grundproblem des schlechten Sprachverstehens selbst mit teurer Technik nur sehr mühsam lösen. Das terzo-Zentrum Hörgeräte Geuter ist dabei der einzige Hörgeräteakustiker in Coburg, Kronach und Lichtenfels der dieses spezielle Hörtraining anbietet.



Wie funktioniert dieses einzigartige Hörtraining?

Heß: Die terzo®Gehörtherapie kombiniert ein neuartiges Gehörtraining fürs Gehirn mit der modernsten und kaum sichtbaren Hörgerätetechnik für die Ohren, um Ihr Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen gezielt verbessern zu können.

Auf was legen Sie noch wert?

Heß: Um möglichst vielen Besuchern Informationen zum Thema Hören zu ermöglichen, ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.