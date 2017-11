Das Wetter ist pünktlich zum nahenden Herbstanfang schmuddelig und kalt geworden. Unser Organismus hatte kaum eine Chance, sich von 30 Grad und Sonne auf Regen und Kälte umzustellen – dennoch müssen wir gewappnet sein, denn die nächste Erkältung wartet schon! Aber nicht auf uns! Wir haben ein paar Erkältungskiller gefunden, die Ihnen helfen, dem schlechten Wetter zu trotzen.

Achtung vor Erregern

Mit dem kalten Wetter kommen sie in Scharen: die Krankheitserreger. Die ersten Leute werden schon beim Aufziehen eines Wölkchens krank – stecken Sie sich nicht an! Zwei einfache Methoden zur Verhütung der Übertragung von Bakterien und Viren sind häufiges Händewaschen und das Meiden öffentlicher Verkehrsmittel. Die Bedeutung des Händewaschens liegt wortwörtlich auf der Hand: tagtäglich berühren Sie unzählige Gegenstände, die schon Hunderte vor Ihnen berührt haben. Treppengeländer, Türklinken, Halteknöpfe und Ähnliches sind wahre Bakterienschleudern und sollten wenn möglich gemieden werden. Oft lässt sich das im Alltag schlecht praktizieren. Die Lösung: Hände waschen, wann immer Sie die Möglichkeit dazu haben. Wenn Sie mit dem Rad zur Arbeit fahren, statt sich in einen voll besetzten Bus setzen, reduzieren Sie die Gefahr einer Ansteckung. Frische Luft ist zudem ebenfalls gut gegen Erkältungen.

Die richtige Kleidung

Gerade wenn Sie sich fürs Rad entscheiden, ist es wichtig, dass Sie gut angezogen sind. Wir empfehlen den Zwiebellook: viele dünne Schichten übereinander. Der Vorteil dieser Kleidung ist, dass Sie warm genug angezogen sind, um auf dem Fahrrad nicht zu frieren und trotzdem einige Lagen ausziehen können, um nachher im Büro nicht zu schwitzen. Mit einer dicken Jacke würden Sie bereits auf dem Rad schwitzen und im Büro dann frieren.

Viel Trinken

Ausreichend zu Trinken ist generell wichtig, besonders aber dann, wenn unser Körper von Viren heimgesucht wird. Wer genug trinkt sorgt dafür, dass die Krankheitserreger ausgeschwemmt werden. Außerdem haben wir viel mehr Energie, wenn der Körper genug Wasser bekommt.

Gut essen und viel schlafen

„Gut essen“ bedeutet in diesem Fall gesund essen. Nehmen Sie fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu sich und achten Sie darauf, dass Sie eine für Ihre Bedürfnisse adäquate Menge an Schlaf abbekommen. Nutzen Sie Ihre Mittagspause für ein kleines Schläfchen oder legen Sie sich nachmittags für eine halbe Stunde hin – Schlaf und Vitamine versorgen Sie mit Energie und halten Sie fit, sodass Viren keine Chance haben.

Kneippen und Saunagänge

Ein kalt-warmes Fußbad durchblutet Ihren Körper durch eine temporäre Verengung und anschließende Erweiterung der Blutgefäße. Dieser Prozess stärkt Ihr Immunsystem, die Abwehrkräfte und den Kreislauf. Auch Ihr Stoffwechsel profitiert von Kneipp-Gängen. Gleiches gilt für regelmäßige Saunabesuche: der Wechsel vom Warm und Kalt trainiert den Körper für den Ernstfall Winter und sorgt dafür, dass die körpereigene Wärmeregulation gut funktioniert. So verkühlen Sie sich weniger leicht und können Erkältungsviren besser abwehren.