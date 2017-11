Enkeltrickbetrüger lassen nicht nach

Unbekannte Betrüger geben sich gegenüber Älteren als enge Verwandte aus und fordern zum Teil hohe Geldbeträge. An der Masche, hinlänglich als Enkeltrick bekannt, wird fleißig gearbeitet. So hat die Polizei in Franken in jüngster Vergangenheit etliche Fälle registriert, in denen hohe Beträge gefordert wurden.

In aller Regel kontaktieren die Täter ältere Mitbürger und geben sich ihnen gegenüber als Enkel(in) oder Verwandte aus. Dadurch versuchen die Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer zu erwecken mit der Absicht, ans Ersparte zu gelangen. In den Gesprächen fordern sie hohe Geldbeträge, beispielsweise für einen Hauskauf, Bezahlung einer Strafe beim Gericht oder Operationskosten nach einem Verkehrsunfall. Die dreisten Straftäter sind hier sehr einfallsreich, was ihre fingierten Notlagen oder Bedürfnisse anbelangt, um letztendlich vorrangig an Bargeld zu gelangen, warnt die Polizei.



Fünfstellige Beträge gefordert

Zuletzt kam es vor allem im Bereich Kulmbach zu solchen Anrufen. Dabei gaben sich die Unbekannten zumeist als Enkel aus, ohne jedoch konkrete Geldforderungen zu stellen. In Bindlach hingegen wollten die Betrüger von einer 93-Jährigen einen fünfstelligen Geldbetrag ergaunern. Die Dame erkannte das Vorhaben und erklärte dem Anrufern unmissverständlich, dass er kein Geld von ihr bekommen werde. Weitere Vorfälle ereigneten sich in Ortschaften in den Landkreisen Hof und Wunsiedel. In den Telefonaten forderten die Unbekannten zum Teil fünfstellige Bargeldbeträge. Glücklicherweise erkannten die meisten die Betrugsabsicht rechtzeitig, so dass den Hofer Ermittlern bislang keine Geldübergabe bekannt geworden ist. In Schwarzenbach a. d. Saale hatten die Betrüger beinahe Erfolg. Eine 85-Jährige war überzeugt davon, mit ihrer Nichte telefoniert zu haben, sodass sie sich auf den Weg zur Bank machte und dort einen Bargeldbetrag von über 10 000 Euro abheben wollte. Hier ist es offensichtlich einem aufmerksamen Bankmitarbeiter zu verdanken, der die Masche erkannte, so dass es bei einer Versuchstat blieb. Erst die eingeschaltete Kripo konnte die ältere Frau davon überzeugen, dass der Anruf von einer Betrügerin ausging.



Die Polizei rät

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich eine Person am Telefon als Verwandter oder Bekannter ausgibt, sich selbst nicht mit Namen meldet und Geldforderungen stellt.

• Geben Sie keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

• Stellen Sie dem Anrufer gezielt Fragen nach seinem familiären Umfeld, beispielsweise nach dem Namen der Mutter oder dem Wohnort und bestehen Sie auf die Beantwortung.

• Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln.

• Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt - Notruf: 110