Einbruch: Staat schützt mit

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist einem Bericht der Tageszeitung "Die Welt" zufolge 2015 erneut stark gestiegen. Demnach weist die Polizeiliche Kriminalstatistik über 167 000 erfasste Fälle aus, 9,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Staat reagiert: Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stellt das Bundesbauministerium bis 2017 insgesamt 30 Millionen Euro in Form von Zuschüssen zum Einbruchschutz bereit.



Angebot vom Fachunternehmen

"Förderfähig sind zehn Prozent der Investitionskosten bei Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz, der maximale staatliche Zuschuss beträgt 1500 Euro", so Florian Lauw, Sicherheitsexperte bei Abus. Die Mindestinvestition, um an einen Zuschuss zu gelangen, liege bei 2000 Euro. Gefördert würden zum Beispiel der Einbau von Alarmanlagen und Gegensprechanlagen, Videoüberwachung sowie der Einbau und die Nachrüstung von einbruchhemmenden Türen oder Fenstern. Wer eine förderfähige Maßnahme im Zusammenhang mit einer Modernisierung zum KfW-Standard "Altersgerechtes Haus" durchführe, für den seien insgesamt sogar über 6000 Euro vom Staat drin.

Voraussetzung ist, dass das Angebot von einem Fachunternehmen stammt und die Systeme bestimmte DIN-Normen erfüllen. "Das Angebot muss deshalb zunächst bei der KfW eingereicht und von dieser genehmigt werden, erst dann kann die Maßnahme durchgeführt werden", so Lauw. Eine Liste förderfähiger Maßnahmen findet man unter www.kfw.de/einbruchschutz.



Mechatronischer Schutz

Förderfähig sind beispielsweise Maßnahmen zum sogenannten mechatronischen Einbruchschutz, der dem Versuch des Eindringens mechanischen Widerstand entgegensetzt, ihn elektronisch detektiert und meldet. "Im Gegensatz zu herkömmlichen Alarmanlagen kann ein mechatronisches System verhindern, dass der Einbrecher überhaupt ins Innere des Gebäudes gelangt", so Lauw. Setze der Eindringling an einem mechatronisch geschützten Fenster oder an einer Tür einen Hebelversuch an, würden spezielle Präventionsmelder sofort Alarm auslösen und dem Angreifer zugleich einen Widerstand von etwa 1,5 Tonnen entgegensetzen. djd