Der richtige Umgang mit Demenzkranken

Demenzfälle gibt es in fast jeder Familie und dennoch sind wir wenig geschult im Umgang mit Betroffenen. Wir sind unsicher, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen und wie wir mit der Krankheit im Alltag umgehen können. Im Internet gibt es zahlreiche Foren und Ratgeberseiten, die vor allem für Angehörige gedacht sind, die tagtäglich mit Demenzkranken zu tun haben. Wir haben die wichtigsten Tipps für Sie zusammengefasst.



Verständnisvolle Kommunikation Demenz nimmt den Betroffenen die Fähigkeit, sich adäquat auszudrücken und das zu verstehen, was ihnen gesagt wird. Stück für Stück verlieren Kranke ihre kommunikative Kompetenz, was den Umgang mit ihnen zur Herausforderung macht. Versuchen Sie, sich in den Demenzkranken hineinzuversetzen. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie sich weder ausdrücken, noch ihr Gegenüber verstehen könnten? Geduld ist ein elementarer Faktor der Gesprächskultur, die Sie mit einer dementen Person pflegen. Klären Sie mit dem behandelnden Arzt ab, in welcher Stufe der Demenz sich Ihr angehöriger befindet. Mit fortschreitender Krankheit fällt es vielen Patienten schwer, Vergangenheit und Gegenwart zu differenzieren. Wichtig ist hier, dass Sie nicht versuchen, den Kranken „auf den aktuellen Stand“ zu bringen. Akzeptieren Sie die Realität, in der der Demente lebt und versuchen Sie ihm oder ihr mit kleinen Gedächtnisstützen zu helfen. Dazu zählen beispielsweise Fotos der im Haushalt lebenden Personen und Zettel, die den groben Tagesablauf auflisten. Wenn Sie Organisatorisches klären müssen, achten Sie darauf einfache Fragen zu stellen. Einfach bedeutet, dass man die Frage entweder mit Ja oder Nein beantworten kann oder dass nicht mehr als zwei Optionen gegeben sind.



Hilfe zur Selbsthilfe im Alltag Oft tendieren Angehörige dazu, den Demenzkranken sogar die einfachsten Tätigkeiten abzunehmen. Tun Sie das nicht! Der Kranke verliert so jegliche Selbstständigkeit und fühlt sich entmündigt und nicht ernst genommen. Nehmen Sie sich vor mehr Geduld und Ruhe im Umgang mit dem Betroffenen zu üben und helfen Sie ihm oder ihr, indem Sie über die geplante Tätigkeit sprechen. Toll ist es, wenn Sie kleine Tätigkeiten aus Ihrem Alltag auf den Demenzkranken übertragen. Dadurch fühlt sich derjenige ernst genommen und gebraucht.



Empathie auch bei Gegenwind Demenzkranke sind aufgrund der eigenen Unsicherheit und Verwirrung oftmals aggressiv und wütend. Sie fühlen sich nicht richtig verstanden und wirken daher manchmal undankbar oder greifen ihr Gegenüber an. Versuchen Sie bitte, sich dies nicht zu Herzen und auf keinen Fall persönlich zu nehmen. Es ist wichtig, dass Sie sich in den Kranken hineinversetzen und einfühlsam zu sein. Das mag schwer fallen, ist aber von großer Bedeutung, um Konflikte zu vermeiden.



Auszeiten einplanen Um Wut und Frustration zu vermeiden ist es von großem Belang, sich zu entlasten und auf eigene Bedürfnisse und Körpersignale zu achten. Es nützt nichts, wenn Sie sich in der Pflege eines Angehörigen komplett aufgeben. Am Ende sind Sie völlig entkräftet und gehen im schlimmsten Fall lieblos mit dem Kranken um, weil Sie keinen Dank für Ihre Aufopferung hören. Verhindern Sie dies, indem Sie sich trotz all der Arbeit Zeit für sich selbst nehmen.



Positive Erlebnisse gestalten Das Leben als Demenzkranker kann durchaus frustrierend und eintönig sein. Damit Ihr Angehöriger nicht in Trauer oder Lethargie verfällt ist es ratsam, von Zeit zu Zeit ein positives Erlebnis zu gestalten. Das muss kein großer Ausflug oder so sein, manchmal reicht es, an gute Erinnerungen aus Der Vergangenheit anzuknüpfen. Erinnern Sie sich gemeinsam und anhand kleiner Hinweise, wie beispielsweise ein Lieblingsessen, ein gern gesehenes Foto oder ein geliebter Duft, an gute Zeiten. Auch Aktivitäten, die früher gerne gemacht wurden, können dem Demenzkranken ein paar schöne Stunden schenken. Menschen, die zum Beispiel gerne getanzt haben, freuen sich über einen Besuch im Tanzcafé oder einfach über das Abspielen der früheren Lieblingsplatte.