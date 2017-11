Den Enkeln helfen können

Wie reagiert man richtig, wenn dem Kind etwas passiert? Das ist eine Frage, die nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern betrifft. "Sie sind in der Betreuung viel mehr eingebunden als früher", sagt Till Dresbach vom Zentrum für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Bonn. Deshalb gibt er regelmäßig Kindernotfall-Kurse extra für Großeltern. Dort lernen jeweils rund 15 Großeltern in einem zweistündigen Kurs, was im Notfall zu tun ist: wo man anruft, was geeignete Erste-Hilfe-Maßnahmen sind und wie man sein Zuhause kindersicher gestaltet, um Unfälle zu vermeiden.

Ein solcher Kurs sei für Großeltern durchaus sinnvoll, findet Ursula Lenz von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen. "Das gibt älteren Menschen mehr Sicherheit, und sie können vielleicht unbefangener mit ihrem Enkel umgehen", sagt sie. "Zwar haben viele einen Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein gemacht, aber im Laufe der Jahre vergisst man doch einiges."

Angeboten werden solche Kurse auch von Organisationen, die Erste-Hilfe-Kurse im Programm haben, wie das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, die Johanniter, der Arbeiter-Samariter Bund, aber auch von Kinderärzten, sagt Lenz.



Am besten mitschreiben

Wer einen Kurs besuchen möchte, sollte sich vorher überlegen, welche Situationen man besonders fürchtet. Diese sollte man dann im Kurs unbedingt ansprechen, rät Lenz.

Am besten erkundigen die Teilnehmer sich am Anfang, ob es ein Skript gibt. Falls nicht, sollten sie mitschreiben. Und wenn möglich, sollten beide Großeltern zum Kurs gehen, denn "vier Ohren hören mehr als zwei". dpa-mag