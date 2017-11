Die Nase läuft, der Kollege hustet und der Hals fängt auch an zu kratzen: Gerade im Herbst kämpfen viele Menschen mit einer Erkältung. Ein zu schwaches Immunsystem ist hier beispielsweise schuld. Doch was kann man für ein solches tun?

Dauerhafter Stress ist nicht nur ein Grund für Übergewicht, sondern kann auch der Auslöser für ein schwaches Immunsystem und folglich eine Erkältung sein. Deswegen ist es wichtig, sich Ruhepausen zu gönnen und diese auch fest in den Terminplan zu integrieren. Dazu zählt auch ausreichend Schlaf, bei dem sich der Körper erholen kann und Zeit mit Familie und Freunden.

Frische Luft ist ebenfalls wichtig. So sollten Sie öfter am Tag lüften und nach draußen gehen. Gerade im Herbst und Winter bieten sich Spaziergänge an. Achten Sie hierbei auf die passende Kleidung. Vermeiden Sie auch nasse Füße.

Sonnenlicht tut dem Menschen gut und stärkt das Immunsystem. Vitamin D wird gebildet. Das tägliche Bewegen ist Pflicht. Hier muss es sich nicht um Leistungssport handeln. Ein Spaziergang an im Sonnenlicht ist, wie bereits erwähnt, auch gut. Wer Sport machen möchte, sollte gesund sein und darauf achten, dass die körperliche Bewegung nicht zum Stress wird. Suchen Sie noch nach der geeigneten Sportart, finden Sie vielleicht hier das Passende.

Eine ausgewogene Ernährung ist nicht nur für ein funktionierendes Immunsystem nötig. Knoblauch, Karotten, Kohl, Brokkoli, Tomaten und Äpfel sind gesunde Lebensmittel. Ingwer stärkt das Immunsystem.

Nehmen Sie genug Flüssigkeiten über den Tag verteilt zu sich, am besten Tee und Wasser. Alle koffeinhaltigen Getränke, Alkohol und Softdrinks sollten vermieden oder stark reduziert werden.

Der Wechsel von Warm und Kalt kann auch das Immunsystem stärken. Wenn Sie also einer Erkältung vorbeugen wollen, gehen Sie regelmäßig in die Sauna. Hierbei sollten Sie aber gesund sein.

Meiden Sie Bahn, U-Bahn, Zug und Bus so gut es geht. Wo viele Menschen aufeinandertreffen, ist die Chance auch größer, dass Sie sich anstecken. Waschen Sie sich zudem immer die Hände, wenn Sie nach Hause kommen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht immer mit Ihren Händen in Ihr Gesicht fassen, da dadurch auch Keime und Bakterien übertragen werden. Zudem tun Sie so etwas für Ihre Haut.