Clean Eating - ist sauber gleich gesund?

Der Grundsatz aller Menschen, die sich dem Clean Eating verschrieben haben ist es, ausschließlich natürliche unverarbeitete Lebensmittel ohne Zusatzstoffe zu essen. In einer Welt, die mit Fertigprodukten, Fast Food und jederzeit frischen Backwaren lockt, ist dieser Entschluss gar nicht mal so einfach durchzuhalten. Dennoch schwören eine ganze Menge Menschen auf Clean Eating – nicht als Diät, sondern als Ernährungskonzept.



Die goldenen Regeln der grünen Ernährung Der Speiseplan eines Clean Eating-Anhängers darf nur natürliche, unverarbeitete Nahrungsmittel ohne künstliche Zusatzstoffe enthalten. Das klingt einfach, ist aber bei genauem Hinsehen eine Herausforderung: Milchprodukte beispielsweise sind grundsätzlich verarbeitet und zur Konservierung mit Zusatzstoffen versehen. Die Regeln des Clean Eating sind jedoch längst nicht so streng und starr, wie bei anderen Ernährungstrends. Ob man nun komplett auf Milchprodukte verzichtet, oder die Verarbeitung hinnimmt, ist einem selbst überlassen. Dennoch gibt es Richtlinien, an der sich der Gesundheitsbewusste orientieren kann. Insgesamt werden fünf bis sechs Mahlzeiten über den Tag verteilt empfohlen und es ist wichtig, mindestens zweieinhalb Liter Wasser, dafür aber keinen oder kaum Alkohol zu trinken. Des Weiteren ist es ratsam, Produkte mit mehr als fünf Inhaltsstoffen auf dem Etikett nicht zu kaufen. Auch Lebensmittel deren Ingredienzen wir nicht aussprechen können sind tabu. Was dagegen verzehrt werden darf, sind Obst, Gemüse, gute ungesättigte Fette, wie man sie in Nüssen oder Kokosöl findet, und wertvolle Proteine (Bohnen, Eier). Im Gegensatz zu anderen Ernährungsansätzen erlaubt Clean Eating auch Kohlenhydrate, allerdings soll hierbei auf komplexe, langsam verdauliche Kohlenhydrate (Vollkornprodukte, Haferflocken, Quinoa, etc.) zurückgegriffen werden. Diese in Kombination mit fettarmem Eiweiß ergeben eine perfekte Mahlzeit, wie beispielsweise geschliffener Dinkel mit gedünstetem Lachs. Im Prinzip darf man also alles essen, was gesund ist und selbst gekocht wird. Verboten sind Zucker und künstliche Süßstoffe, weißes Mehl, Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker. Auch Getreide wird bevorzugt durch Quinoa ersetzt oder in Form von Vollkornprodukten gegessen. Die Liste an Verboten ist relativ überschaubar und lässt genug Raum für eine vollwertige und abwechslungsreiche Küche.



Gesund für jeden Geschmack Generell stellt sich die Frage, warum Clean Eating aktuell so trendig ist. Naheliegend ist, dass sich viele Gesundheitsjünger Clean Eating aussuchen, da diese Form der Ernährung von omnivor, vegetarisch oder vegan essenden Menschen praktiziert werden kann. Des Weiteren ist das meiste erlaubt, was gesund ist. Kohlehydrate, Fleisch, Milchprodukte – jeder kann sich seine favorisierten Nahrungsmittel herauspicken und trotzdem konsequent dem Clean Eating-Prinzip folgen. Gesundheitlich gesehen gibt es keine Gefahren oder Mängel, da die Kost wenig eingeschränkt und durch die Bank frisch zubereitet ist. Der Trend zum Clean Eating positiv zu bewerten, da ein Umdenken in der Gesellschaft geschieht. Frische, selbst zubereitete Lebensmittel werden Fertigprodukten und ungesundem Fast Food vorgezogen – diese Entwicklung wirkt dem grassierenden Übergewicht entgegen und sorgt für mehr Gesundheitsbewusstsein.