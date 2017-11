Cannabis zur Schmerztherapie

Der von Gesundheitsminister Hermann Gröhe initiierte Gesetzesentwurf zur Verwendung von Hanf in der Schmerztherapie passiert seit einiger Zeit die gesetzgebenden Instanzen im Bundestag. Nun scheint es tatsächlich zur Einigung und einer Etablierung des pflanzlichen Wirkstoffes in der Schmerzmedizin zu kommen. Im Frühjahr 2017 soll eine neue Regelung eingeführt werden, infolge derer Schwerkranke ärztliche Rezepte für Cannabisblüten und –extrakt erhalten. Im besten Fall werden die Kosten für die Medikation sogar von der Krankenkasse übernommen.



Wie wirkt Hanf auf den Organismus? Die vor allem in der Hanfblüte enthaltenen Wirkstoffe Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol sind seit einiger Zeit Thema in der Erforschung schmerztherapeutischer Möglichkeiten. In der Behandlung von multipler Sklerose, Magenbeschwerden, psychischen Beschwerden, wie Angst- und Schlafstörungen sowie bei einigen Formen der Depression, und auch in der Krebsmedizin konnten bedeutsame Erfolge durch den Einsatz von Cannabis erzielt werden. Cannabis hat eine krampflösende und koordinationsfördernde Wirkung und verstärkt den Effekt von Opiaten. Dies ist vor allem für Krebs- und Schmerzpatienten wichtig. Des Weiteren fungiert der Wirkstoff in Cannabis als Anti-Emetikum, also als übelkeitsminderndes und appetitförderndes Medikament und ist stimmungsaufhellend und bronchienerweiternd.



Welche Nebenwirkungen treten auf? Generell gelten die aus der Cannabispflanze gewonnenen Wirkstoffe als gut verträglich. Bisher wurden keinerlei Langzeitnebenwirkungen in der therapeutischen Anwendung festgestellt. Dennoch sind bestimmte akute Nebenwirkungen nicht von der Hand zu weisen: die wohl am häufigsten auftretende Nebenwirkung ist Mundtrockenheit. Weiterhin wurden Fälle von Herzrasen, Blutdruckabfall und Bindehautreizung festgestellt. Eine Überdosierung kann zu Übelkeit und Erbrechen führen. Wenn man die Medizin in Form von Zigaretten zu sich nimmt, muss in jedem Fall die Schädigung der Lunge durch den Tabak mit in Betracht gezogen werden.



In welcher Form kann Cannabis verschrieben werden? Die Wirkstoffe der Pflanze werden zu Extrakten, Ölen, oder Tabletten verarbeitet. Außerdem können die getrockneten Blüten direkt verwendet werden. Die Extrakte können oral per Spray aufgenommen oder in einem sogenannten Vaporisierer oder Vaporizer verdampft werden. Die getrockneten Blüten werden mit Tabak vermengt und geraucht.