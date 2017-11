Bloß nicht faulenzen

Je älter man wird, desto eher läuft man Gefahr zu stürzen. "Damit Menschen ihre Selbstständigkeit möglichst lange erhalten, ist es wichtig, Stürzen vorzubeugen", sagt Wolfgang Wesiack, Präsident des Berufsverbandes Deutscher Internisten. Dazu gehört "in erster Linie, potenzielle organische Ursachen wie Sehstörungen oder Schwindel zu beheben".

Zielführend ist auch, Stolperfallen in der Wohnung wie frei umherliegende Telefonkabel oder Türschwellen zu beseitigen sowie für eine gute Beleuchtung auch nachts zu sorgen. Zudem sollte der Boden rutschfest sein. "Auch Muskelschwäche kann ein Risikofaktor für Stürze sein", erklärt Clemens Becker, Leiter des Projektes "Aktiv in jedem Alter". Sport sowie ein Kraft-Balance-Training können die Anzahl von Stürzen reduzieren.



Angebote von Sportvereinen prüfen

"Art und Intensität der körperlichen Aktivitäten sollten im Vorfeld mit einem Arzt, zum Beispiel mit dem Hausarzt, abgesprochen werden", empfiehlt die Medizinerin Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie weist darauf hin, dass es neben häufig selbst organisierten Bewegungsaktivitäten wie Wandern, Schwimmen und Fahrradfahren auch zahlreiche Angebote von Sportvereinen und Volkshochschulen gibt.

Auch für zu Hause gibt es ein Kraft- und Balance-Training. Dieses Programm "Gleichgewicht & Kraft - Das Übungsprogramm - Fit und beweglich im Alter" wurde von der BZgA und der Bundesinitiative Sturzprävention gemeinsam im Juni 2015 veröffentlicht.

"Damit sich erste Erfolge zeigen, sollte dieses Training zweimal pro Woche über mindestens sechs Monate durchgeführt werden", erläutert Becker.

dpa-mag



Broschüre bestellen

Die Broschüren zum Thema Sturzprävention "Gleichgewicht & Kraft - Einführung in die Sturzprävention" sowie "Gleichgewicht und Kraft - Das Übungsprogramm - Fit und beweglich im Alter" können kostenlos auf dem Internetportal der BZgA www.gesund-aktiv-aelter-werden.de bestellt oder als Download abgerufen werden.