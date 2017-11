Bewegung beugt vor

Nicht selten liegen die Ursachen von Rückenbeschwerden weniger in ernst zu nehmenden Krankheiten als in einer falschen Körperhaltung und mangelnder Bewegung. Besonders Büroangestellte leiden aufgrund ihrer dauerhaft sitzenden Position unter der Volkskrankheit - täglich acht Stunden aufrechtes Sitzen zehrt an Wirbelsäule und Muskeln. Oft kann hier jedoch schon durch die richtige Einstellung von Schreibtisch und Bürostuhl geholfen werden. Auch kurze Bewegungseinheiten tragen erheblich zur Rückengesundheit bei.

Grundvoraussetzung für einen gesunden Rücken ist richtiges Sitzen. Ein ergonomisch sinnvoll eingestellter Arbeitsplatz und die richtige Körperhaltung schonen demnach den Rücken und wirken Verspannungen entgegen. So sollten Ober- und Unterarme beim Auflegen der Unterarme auf den Tisch einen 90-Grad-Winkel bilden. Auch Ober- und Unterschenkel bilden diesen Winkel, wenn die Sitzfläche des Stuhls ausgenutzt wird und der Rücken festen Kontakt zur Lehne hat. Zwischen Sitzvorderkante und Kniekehlen sollte dann noch etwa eine Handbreit Abstand bleiben. Verspannungen im Nacken wird durch die richtige Bildschirmpositionierung vorgebeugt. Idealerweise sollte noch etwas Abstand zwischen Fingerspitzen und Bildschirm sein, wenn man mit angelehntem Rücken den Arm nach vorne streckt. Ist die Bildschirmoberkante etwa auf Augenhöhe, wird der Nacken weniger belastet. Zudem entlasten kleine und häufige Bewegungen beim Sitzen die Wirbelsäule.



Regelmäßig für Abwechslung sorgen

Generell sollte so viel Bewegung wie möglich in den Büroalltag gebracht werden. Schon gelegentliches Aufstehen regt den Kreislauf an, entlastet Muskelgruppen und beugt Verspannungen vor. Werden häufig gebrauchte Arbeitsmittel und der Drucker so platziert, dass man aufstehen muss um sie zu nutzen, sorgt das schon regelmäßig für Abwechslung zum Sitzen. Wer außerdem auf den Aufzug verzichtet und stattdessen die Treppe nimmt oder in der Mittagspause einen kleinen Spaziergang macht, sorgt dafür, dass die Bandscheiben wichtige Nährstoffe aufnehmen können und elastisch bleiben, tut gleichzeitig etwas Gutes für seine allgemeine Fitness und fördert die Konzentration.

Gezielte Rückenübungen machen das Bewegungsprogramm komplett. Vorschläge dazu geben beispielsweise viele Krankenkassen durch Online-Anleitungen, welche speziell aufs Büro abgestimmt sind.

Aber auch einige kostenlose Apps wie die "Rückenschule" der ratiopharm GmbH oder "RückenFit" von DR. KADE Pharma bieten ein gutes Trainingsprogramm für zwischendurch, unterstützt durch Videodemonstrationen. Lockerungsübungen können überall ganz einfach durchgeführt werden und bringen Schwung in den Alltag.

Sophie Gürtler



Fünf Übungen fürs Büro

Kopfdrehen

Bei aufrechter Sitzhaltung den Kopf zur Seite drehen und fünf Sekunden halten. Der Oberkörper bleibt dabei gerade. Im Wechsel der Seiten vier bis fünf Mal wiederholen. Diese Übung entspannt den Nacken.



Schulterkreisen

Um die Schultern aufzulockern empfiehlt sich diese Lockerungsübung: Aufrecht sitzen und die Finger auf die Schultern legen, die Ellbogen zeigen dabei nach außen. Nun die Schultern einige Male vorwärts und rückwärts kreisen lassen.



Muskeldrücker

Der Muskeldrücker lockert Verspannungen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Im aufrechten Sitzen die Hände auf dem Rücken übereinanderlegen und mit dem Einatmen durch Anspannungen der Bauch- und Gesäßmuskeln gegen die Lehne drücken. Beim Ausatmen den Druck lösen und ein paar Mal wiederholen.



Rotation im Sitzen

Im Sitzen die linke Hand ans rechte Fußgelenk führen und den Oberkörper zur rechten Seite hin öffnen. Der rechte Arm wird nach oben gestreckt, die Handfläche zeigt dabei nach außen. Diese Position etwa zehn Sekunden halten und zur anderen Seiten wiederholen. So entspannen sich Wirbelsäule und Schultern.



Kniepressen

Für den unteren Rücken eignet sich folgende Übung: Aufrecht stehen und ein Knie nach oben Richtung Brust ziehen, einige Sekunden halten. Auf jeder Seite vier bis fünf Wiederholungen.