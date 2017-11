Alltag in Schwung

Unter dem Motto "Ergodynamik - Bringen Sie Ihren Alltag in Bewegung!" ruft der Tag der Rückengesundheit am Dienstag, 15. März, zu mehr Aktivität im alltäglichen Umfeld auf. Denn bereits Situationen wie das morgendliche Zähneputzen oder Schuhebinden bieten Potenzial, um den Rücken zu stärken.

"Wer im Alltag bewusst auf seine Haltung achtet, kann seinem Rücken mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand viel Gutes tun", weiß Dr. Reinhard Schneiderhan, Orthopäde und Wirbelsäulenspezialist aus der bayerischen Landeshauptstadt.



Rücken natürlich aufrichten

Bereits direkt nach dem Aufstehen lauern die ersten Herausforderungen für den Rücken. Um die Lendenwirbelsäule beim Zähneputzen zu stärken, empfehlen Mediziner, aufrecht zu stehen und sich nicht über das Waschbecken zu beugen. Ein kleiner Hocker, auf dem sich ein Fuß abstellen lässt, kann entlastend wirken und damit für eine natürliche Aufrichtung des Rückens sorgen.

Auch alltägliches Schuhebinden ist mit geradem Rücken gesünder als mit gekrümmter Wirbelsäule. Denn diese erhöht das Risiko für einen schmerzhaften Bandscheibenvorfall.

"Dazu bietet es sich an, entweder eine kniende Position einzunehmen oder den jeweiligen Schuh etwas erhöht zu positionieren, zum Beispiel auf einer Treppenstufe, um die Belastung der Bandscheiben zu reduzieren", rät Dr. Reinhard Schneiderhan.



Nur gelegentlich hohe Absätze verwenden

Außerdem spielt die Wahl des Schuhwerks eine wichtige Rolle für eine gesunde Wirbelsäule. Denn beim dauerhaften Tragen hoher Absätze entsteht häufig ein Hohlkreuz und sowohl Knie- als auch Hüftgelenke leiden unter erhöhter Beanspruchung.

Tipp für Businessfrauen: Auf dem Weg zur Arbeit flache Schuhe tragen und für Termine im Büro die High Heels aus der Schreibtischschublade holen. Außerdem ist es unerlässlich, neben der Arbeit regelmäßige sportliche Aktivitäten zu betreiben. "Um die Muskulatur aufzubauen und Fehlhaltungen zu vermeiden, empfehlen sich zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche.

Dazu eignen sich besonders gelenkschonende Sportarten wie Nordic Walking, Schwimmen oder Radfahren", erklärt Dr. Reinhard Schneiderhan. Auch spezielle Entspannungstechniken wie Yoga, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung helfen, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und Verkrampfungen der Muskulatur zu lösen.



Den Tag mit Gymnastik abschließen

Wer den Tag mit ein wenig Gymnastik abschließt, legt den Grundstein für eine erholsame Nachtruhe. Dazu empfiehlt sich außerdem eine individuell angepasste Matratze, die Schulter und Becken optimal stützt und so für eine gerade Wirbelsäule sorgt.

Wer einen Vierbeiner sein Eigen nennt, dreht vor dem Schlaf eine Runde - und kommt mit glücklichem Hund und gelöst zurück.