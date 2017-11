Warmer Apfel-Becherkuchen

Beliebige Motive für die Deko ausstechen. Übrigen Apfel klein schneiden. 375g Mehl mit 1 P Fertighefe mischen. 125g Zucker, 1 P Vanillin-Zucker, 1 Msp gemahlenem Zimt, 2 Eier hinzufügen. Alles mit einem Handrührgerät in ca. 2 min zu einem glatten Teig verarbeiten. Apfelstückchen kurz unterkneten. Teig auf die Becher verteilen. Ausgestochene Motive auflegen. Backblech mit den Bechern im unteren Drittel in den Backofen schieben. Kuchen in den Bechern ca. 10 min abkühlen lassen und warm im Becher servieren. Evtl. mit Vanillesoße servieren.(6 Becher) Dr. Oetker