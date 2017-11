Tilapiafilet mit pikantem Wirsinggemüse

2 Schalotten abziehen, in Scheiben schneiden. 3 EL Sesamöl in einem Topf erhitzen, erst Schalotten darin andünsten, dann Wirsing zugeben. Mit 125ml Brühe ablöschen, 20 min mit Deckel bei mittlerer Hitze garen. 20g Ingwer schälen, in kleine Würfel schneiden. 1 rote Chilischote halbieren, entkernen, waschen, in dünne Scheiben schneiden, mit Ingwer zum Kohl geben. 125g Crème double unterrühren, mit Salz und Honig würzen. 50g gesiebtes Mehl mit 100ml Weißwein, 1P gerieben Orangenschale und Salz verrühren. Fischfilets damit panieren. Etwas Speiseöl in einer Pfanne erhitzen, Fisch von beiden Seiten braten. (4 Portionen) Dr. Oetker