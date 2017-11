Schollenröllchen in Kräuterbutter-Sauce

Mit 400ml Milch ablöschen, 1 Lorbeerblatt hinzufügen, ca. 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Muskat würzen. Lorbeer entfernen. 1 rote Paprika putzen, in feine Streifen schneiden. 8 Schollenfilets waschen, trocken tupfen, mit verrührter Knoblauch-Butter bestreichen. Jedes Filet mit 4-6 Paprikastreifen belegen, zusammenrollen. Soße in eine ofenfeste Form gießen. Schollenröllchen mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend in die Form setzen und im vorgeheizten Backofen 10 Minuten überbacken. (8 Personen, 328 kcal/Portion) Meggle