Schokoladen-Chili mit Putenfleisch

3 mittelgroße Zwiebeln, 4 frische Knoblauchzehen abziehen, würfeln. Je 10-12 grüne und rote Pfefferschoten in dünne Ringe schneiden, Kerne weitgehend entfernen. 600g Putenfleisch in einem breiten Topf in Rapsöl braun anbraten. Pfefferschoten, Zwiebeln, Knoblauch hinzufügen, kurz mitschmoren. 2 EL Tomatenmark dazugeben, kurz mitrösten. Mit 200ml Rotwein ablöschen und nach und nach einkochen bis die Sauce braun glänzt. 400g Tomaten und Meersalz, hinzugeben, aufkochen, 45 min köcheln lassen. Die letzten Minuten 200g schwarze Bohnen und 200g Mais mitgaren. 80g Schokolade reiben einrühren, mit Salz, Cayennepfeffer sowie Zimt abschmecken. Mit kalten Schmand servieren. CMA