Red Snapper mit Weintrauben

Im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene bei 200 Grad ca. 35 min goldbraun backen. 500g Weintrauben abzupfen. 40g Ingwer schälen, in hauchfeine Scheiben schneiden. Hälfte für den Fisch beiseite stellen. 1 Chilischote längs halbieren, Kerne entfernen. ½ Zitrone in Scheiben schneiden, andere Hälfte auspressen. 2 EL Zucker in einem Topf karamellisieren. Mit Portwein ablöschen. Ingwer, Chili und ½ Zimtstange zufügen, etwas einkochen lassen. Weintrauben, Salz, Zitronenscheiben zufügen. Zugedeckt ca.10 min köcheln, Chilischote und Zimtstange entfernen, warm stellen. 800g Red Snapper mit kaltem Wasser abspülen, in 4 Portionen schneiden. 100g gesalzene Macadamianüsse goldbraun rösten. Etwas abkühlen lassen, grob hacken. 60g Butter erhitzen, 40g Ingwer darin anbraten. Fisch zufügen, ca. 5-6 min braten. Macadamias dazu geben, kurz darin schwenken. Mit Weintrauben und Kartoffelgratin servieren. (4 Portionen) Australische Macadamias