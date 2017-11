Puten-Salat mit Chili, Joghurt, Mango

2 rote Zwiebeln schälen, in feine Streifen schneiden, 2 Bund Frühlingslauch von Wurzeln befreien, in feine Ringe schneiden. Blätter von 1 Bund Koriander in feine Streifen schneiden. ½ Knoblauchzehe fein hacken. Mit Saft von 1 Zitrone und 2 Orangen und dem Joghurt vermischen. Putenfleisch in fingergroße Stücke zerteilen, noch lauwarm unter die Joghurtsauce heben. Mit Salz und Honig abschmecken. (8 Personen) Gutfried