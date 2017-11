Puten-Kürbis-Suppe

15 min ins Gefriergerät stellen, 75g Sahne unterheben, Masse mit Salz, Pfeffer und Schale 1 Zitrone würzen. Alles zu kleinen Klößchen formen, wieder ins Gefriergerät stellen. 500g Hokkaidokürbis, 300g Möhren würfeln. 1 Apfel in Stücke schneiden. 2 Zwiebeln und 1 haselnussgroßes Stück Ingwer schälen, fein würfeln, in 2 EL Butterschmalz anbraten, Kürbis- und Möhrenwürfel zufügen, kurz dünsten, 1 EL Curry einrühren. Brühe ablöschen, Apfelstücke zufügen, alles 10-15 min kochen, grob pürieren. Putenklößchen bei schwacher Hitze in Salzwasser ziehen lassen. 1 Apfel in Spalten schneiden, in der Suppe erhitzen. Mit Salz, Pfeffer und Curry abschmecken, Putenklößchen auf die Suppe geben. Mit Estragon garnieren. (4 Personen) CMA