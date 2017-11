Polnisches Bigos

10g getrocknete Steinpilze 10 min in Wasser einweichen, abgießen und klein hacken. Je 200g Schweine- und Kalbfleisch, in einer Pfanne von allen Seiten braun braten und mit Salz würzen. Mit 100g Räucherspeck ins Sauerkraut geben, 50 min dünsten. 50g durchwachsenen gewürfelten Speck ausbraten, Speckwürfel zum Sauerkraut geben. Im Bratfett 50g klein geschnittene Zwiebeln und Pilze anbraten, 20g Mehl zugeben, unter Rühren 250 ml Wasser zugießen. Fleisch und Räucherspeck aus dem Sauerkraut nehmen, Fleisch in Würfel schneiden. Sauerkraut mit der Mehlschwitze verrühren. Wurst, Räucherspeck, Fleisch, Pfeffer, Salz und 2 Lorbeerblätter zum Kraut geben, nach Belieben mit Zucker abschmecken. Miele