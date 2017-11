Oberpfälzer Karpfenfilet mit Schwarzbrotbröseln

700g Karpfenfilets salzen, pfeffern, mit Saft ½ Zitrone marinieren. 50g Frühlingskräuter hacken, mit 400g Schmand verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 80g Schwarzbrotbrösel und 120g Emmentaler mischen. Backofen auf 220 Grad vorheizen. Fisch in Butter 3 min anbraten, wenden, 3 min weiterbraten. Kräuterschmand in eine feuerfeste Form füllen, Fischfilets nebeneinander hineinlegen, mit der Käsemischung bedecken. Kräuterbutter in kleinen Flöckchen darüber verteilen. Karpfenfilets im Ofen 12-15 min überbacken, mit dem Gemüse anrichten, mit Kräutern und den aufbewahrten Blättchen dekorieren. (4 Personen) Bayer. Milchwirtschaft